Republic Day : महाराष्ट्राच्या चित्ररथावर ‘गणेशोत्सवा’चा देखावा; प्रजासत्ताकदिनी कर्तव्यपथावर घुमणार ‘गणपती बाप्पा मोरया’चा जयघोष

प्रजासत्ताक दिनी राजधानी दिल्लीत कर्तव्यपथावर होणाऱ्या संचलनामध्ये गणेशोत्सवावरील चित्ररथाद्वारे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव दर्शविले जाणार आहे.
Ganeshotsav Takes Center Stage Maharashtras Tableau to Graces Kartavya Path This Republic Day

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली - प्रजासत्ताक दिनी राजधानी दिल्लीत कर्तव्यपथावर होणाऱ्या संचलनामध्ये गणेशोत्सवावरील चित्ररथाद्वारे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव दर्शविले जाणार आहे. यंदाच्या संचलनासाठी महाराष्ट्रातर्फे ‘गणेशोत्सव- आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक’ या संकल्पनेवर आधारित चित्ररथ सादर केला जाणार आहे.

