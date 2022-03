बिहारमधील बांका जिल्ह्यातील चंदन पोलिस स्टेशन परिसरात आठ वर्षीय मुलीचे अपहरण करून चार नराधमांनी सामूहिक बलात्कार (Gang atrocities) केला. याप्रकरणी कुटुंबीयांनी चार जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. पोलिसांनी तीन आरोपींना ताब्यात घेतले. एका आरोपीच्या मुलाला जमुई येथून अटक केल्यानंतर चौकशी सुरू आहे. या घटनेचा निषेध करीत शेकडो महिला व मुलींनी रविवारी चंदन देवघर मुख्य रस्ता सुमारे दोन तास रोखून धरला.

कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलगी पाच वर्षांच्या भावासह घरापासून अर्धा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दुर्गा मंदिराजवळ होळी खेळण्यासाठी गेली होती. एका व्यक्तीने तरुणी आणि तिच्या भावाला गाडीत बसवले. काही अंतर गेल्यावर त्याने भावाला टाकून मुलीसह पळ काढला. मुलगी बेपत्ता असल्याच्या संशयावरून कुटुंबीयांनी तिचा शोध घेऊन चंदन पोलिस ठाण्यात तोंडी माहितीही दिली.

हेही वाचा: डिझेलच्या दरात २५ रुपयांनी वाढ; कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ

शनिवारी सायंकाळी उशिरा कुटुंबीय त्या व्यक्तीच्या घरी पोहोचले असता फरार असल्याचे समजले. रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास कुटुंबीय चंदन रेल्वे स्थानकाजवळील रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला असलेल्या नाल्याजवळ (The body was thrown into the drain) पोहोचले असता दोन-चार कुत्रे घिरट्या घालताना दिसले. कुटुंबीयांनी जाऊन बघितले असता पाय झाकलेले दिसले.

वाळू काढल्यानंतर मुलाचा मृतदेह नग्नावस्थेत (Gang atrocities) दिसला. मुलीच्या अंगावर सर्वत्र जखमा होत्या. तसेच डोळे काढले होते. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून मृतदेह ताब्यात घेऊन बांका येथे पाठवला. याप्रकरणी पोलिसांनी चंदनबाजारचे रहिवासी अजय वरनवाल, डोमन पासवान आणि श्रीधर वरनवाल ऊर्फ ​​छोटू वरनवाल या आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. तर टोटो मालक सागर सोनी याच्या मुलाला पोलिसांनी जमुई येथून अटक केली आहे.

हेही वाचा: वाटाघाटी हा एकमेव मार्ग; झेलेंस्कींचा रशियाला इशारा

या घटनेच्या निषेधार्थ शेकडो महिला व मुलींनी रविवारी चंदन बसस्थानकाजवळ चंदन देवघर मुख्य रस्ता रोखून धरला. माहिती मिळताच एसडीपीओ, सर्कल इन्स्पेक्टर, स्टेशन ऑफिसर चंदन आणि कटोरिया, बीडीओ राकेश कुमार, महसूल अधिकारी भारती भूषण आणि मुख्याधिकारी रवीश कुमार यांनी फरार आरोपी सागर सोनी याला लवकरच अटक करून दोषींना कठोर शिक्षा करण्याचे आश्वासन देऊन रस्ता मोकळा केला.