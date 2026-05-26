Ganga Dussehra: वर्षातून एकदा होतो गंगा आणि नर्मदेचा संगम! काय आहे 'भयडा प्रसाद' आणि त्याची रेसिपी?

मध्य प्रदेशातील खरगोन जिल्ह्यातून जरी थेट गंगा नदी वाहत नसली, तरी येथील ऐतिहासिक आणि धार्मिक नगरी असलेल्या महेश्वर (Maheshwar) मध्ये 'गंगा दशहरा' (Ganga Dussehra) महाउत्सव दरवर्षी अत्यंत अनोख्या आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जातो. या वर्षी देखील महेश्वरमधील प्रसिद्ध मातंगेश्वर घाट, सामने घाट आणि तिलबाणेश्वर घाटावर ज्येष्ठ महिन्याच्या अमावस्येपासून १० दिवसीय भव्य 'गंगा लहरी कथा' (Ganga Lahiri Katha) सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे. .पंडित प्रदीप शर्मा, गोविंद चतुर्वेदी आणि पंडित अंकुर दलाल यांच्या रसाळ वाणीतून या कथेचे श्रवण करण्यासाठी रोज संध्याकाळी हजारो भाविक घाटावर गर्दी करत आहेत.या संपूर्ण उत्सवाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आणि चमत्कार म्हणजे, या १० दिवसांच्या कथेदरम्यान दररोज संध्याकाळी नर्मदा नदीच्या पाण्याचा स्तर दोन पायऱ्यांनी वर चढतो. अशी धार्मिक मान्यता आहे की, या काळात स्वतः माता गंगा ही नर्मदेला भेटण्यासाठी येथे येते आणि या दोन्ही पवित्र नद्यांचा अदृश्य संगम होतो.महेश्वरमध्ये मुख्य 'गंगा दशहरा' पर्व मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात असून, या निमित्ताने संपूर्ण घाटांवर विलोभनीय रोषणाई करण्यात आली आहे..काय आहे 'भयडा प्रसादी' आणि तिची रेसिपी?महेश्वरच्या सामने घाटावर 'बाल गणेश मित्र मंडळ' आणि पंडित गोविंद पुरोहित यांच्या वतीने गेल्या १० वर्षांपासून दररोज सुमारे १ क्विंटल एका विशेष प्रसादाचे वाटप केले जाते. या प्रसादाला स्थानिक भाषेत 'भयडा प्रसादी' (Bhayda Prasadi) असे म्हणतात. हा प्रसाद वर्षातून फक्त एकदाच मिळत असल्याने तो घेण्यासाठी लोक दूरदूरवरून येतात. मुख्य गंगा दशमीच्या दिवशी तब्बल ७ क्विंटल भयडा प्रसादाचे वाटप केले जाणार आहे.हा प्रसाद बनवणारे कारागीर भगवान चौहान यांनी सांगितले की, हा अत्यंत चवदार आणि वेगळा प्रसाद बनवण्यासाठी दररोज ५१ किलो चण्याची डाळ, गूळ, चिंच, तेल, मिरची आणि विविध सुगंधी मसाल्यांचा वापर केला जातो. हा प्रसाद तयार करण्यासाठी तब्बल १० ते ११ तासांचा अवधी लागतो. सर्वप्रथम चण्याची डाळ पाण्यात भिजवून मशीनमध्ये बारीक पिसली जाते.त्यानंतर मोठ्या कढईत तेल टाकून ही डाळ खरपूस भाजली जाते. शेवटी, यामध्ये शेंगदाणे, खोबऱ्याचा कीस, चिंचेचा कोळ आणि गूळ मिसळून हा आंबट-गोड-तिखट मऊ प्रसाद तयार केला जातो. रोज संध्याकाळी नर्मदा आरतीनंतर रात्री ८ ते १२ वाजेपर्यंत स्टॉल लावून याचे वाटप केले जाते..१०० वर्षे जुनी ऐतिहासिक कथा:या भयडा प्रसादाच्या परंपरेमागे एक अत्यंत भावूक आणि ऐतिहासिक कथा जोडलेली आहे, ज्याचा उल्लेख 'गंगा लहरी' कथेत आढळतो.स्थानिक नागरिक संतोष यादव यांनी सांगितले की, सुमारे १०० वर्षांपूर्वी एका मुस्लिम राजाच्या दरबारात 'गंगाधर टिळक' नावाचे एक विद्वान ब्राह्मण लहान मुलांना शिकवण्यासाठी जायचे. मात्र, राजाच्या मुलीचे गंगाधर यांच्यावर प्रेम जडले आणि राजाच्या संमतीने त्या दोघांचा विवाह झाला. एका मुस्लिम मुलीशी लग्न केल्यामुळे तत्कालीन समाजाने गंगाधर महाराजांना जातीबाहेर काढले. त्यानंतर ते गंगेच्या काठावर राहू लागले..आपल्या आयुष्याच्या अंतिम क्षणात गंगाधर महाराज गंगा मातेच्या चरणी गेले आणि म्हणाले, "हे गंगा माते, मी काहीही चुकीचे केलेले नाही, परंतु आता माझ्या मृत्यूनंतर समाज माझी देह उघड्यावर जाळूही देणार नाही आणि दफनही करू देणार नाही, त्यामुळे आता तूच माझ्या या देहाचा सांभाळ कर." असे म्हणून त्यांनी १० दिवस गंगेच्या काठावर कठोर आराधना केली. या १० दिवसांत रोज गंगेचे पाणी २-२ पायऱ्या वर चढत गेले आणि १० व्या दिवशी गंगेने त्यांना आपल्या प्रवाहात सामावून घेतले.वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मुलांनी पहिल्यांदा चण्याची डाळ पिसून, त्यात विविध मसाले टाकून हा 'भयडा प्रसाद' तयार केला आणि लोकांमध्ये वाटला. तेव्हापासून आजतागायत महेश्वरच्या घाटावर ही अनोखी परंपरा तितक्याच श्रद्धेने जपली जात आहे.