गँगस्टर विकास दुबे आणि उज्जैनचे महाकाल मंदिर; काय आहे कनेक्शन?

उज्जैन (मध्य प्रदेश) : उत्तर प्रदेशातील कुख्यात गँगस्टर आणि आठ पोलिसांच्या हत्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी विकास दुबे याला आज, मध्य प्रदेशमधील उज्जैनमध्ये अटक करण्यात आली. उत्तर प्रदेशात कानपूरमध्ये 3 जुलै रोजी झालेल्या चकमकीत आठ पोलिस हुतात्मा झाले होते. त्यानंतर दुबे फरार होता.

कसा सापडला विकास दुबे?

कानपूरमधील चकमकच नव्हे तर, हत्या, खंडणी, अपहरण यांसारखे खटले असलेल्या विकास दुबे गेल्या सहा दिवसांपासून उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश या राज्यातील पोलिसांना गुंगारा देत होता. दुबे हा गुरुग्राम किंवा नोएडा परिसरात लपून बसल्याची चर्चा होती. तसेच तो नेपाळला पळून गेल्याचंही बोललं जात होतं. परंतु, कानपूरमधून दिल्लीत आलेल्याचे पुरावे सापडल्यानंतर पोलिस दुबेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत होते. आज, सकाळी नऊच्या सुमारास मात्र, विकास दुबे उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात अलगद सापडला. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. एका सिक्युरिटी गार्डने त्याला ओळखल्यानंतर स्थानिक पोलिसांनी त्याला अटक केली.

His (Vikas Dubey's) in-laws are in Madhya Pradesh. He visits Ujjain Mahakal Temple every year. It doesn't matter what I say, govt is going to do what is appropriate: Sarla Devi, mother of Vikas Dubey, after his arrest in Ujjain earlier today pic.twitter.com/NADRNf6X5L

— ANI UP (@ANINewsUP) July 9, 2020