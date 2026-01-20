PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदी कोणत्या कंपनीचं घड्याळ वापरतात? युवक परिषदेत झाला खुलासा

नवी दिल्लीः मर्यादित संसाधने आणि जागतिक स्तरावचे मोठे ब्रँड्स असतानाही एखादा भारतीय ब्रँड जागतिक स्तरावर आपली वेगळी निर्माण करु शकतो, ही आपल्यासाठी मोठी उपलब्धी आहे.. असं प्रतिपादन जयपूर वॉच कंपनीचे संस्थापक गौरव मेहता यांनी केलं. एबीपी नेटवर्कच्या 'इंडिया २०४७ यूथ कॉन्क्लेव्ह'मध्ये ते बोलत होते. .कार्यक्रमामध्ये गौरव मेहता यांनी आपल्या स्टार्टअप प्रवासाची कथा सांगितली. ते म्हणाले, मागील आठ महिन्यांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जयपूर वॉच कंपनीने तयार केलेली 'सिंह' अंकित असेलली घड्याळ वापरत आहेत. ही कुठलीही जाहिरात नाही की त्यांना दिलेली भेटवस्तूदेखील नाही. मोदींनी त्यांच्या आवडीने हे घड्याळ निवडले, असं ते म्हणाले.."आईच्या दुसऱ्या लग्नामुळे सावत्र भावंडं मिळाली पण.." गिरीजा ओकने उलगडलं भावा-बहिणीबरोबरच तिचं नातं.पंतप्रधान मोदींच्या या कृतीने जयपूर वॉच या ब्रँडला नवी ओळख आणि नवा आत्मविश्वास मिळाला, असं मेहता सांगतात. कंपनीचा मागच्या १३ वर्षांचा प्रवास सोपा नव्हता. लहानपणासून घड्याळाची आवड होती, त्यामुळे हा ब्रँड उभा राहू शकला. ज्या काळात जगभारत विदेशी ब्रँडचा बोलबाला होता, त्या काळात आपला ब्रँड जागतिक स्तरावर पोहोचला, याचा अभिमान असल्याचं गौरव मेहता म्हणाले..Sabarimala temple gold scam: सबरीमाला सोने चोरी प्रकरणात 'ED'ची मोठी कारवाई ; तीन राज्यांमध्ये २१ ठिकाणी छापेमारी.काय म्हणाले मेहता?२०१३ साली जयपूर वॉच कंपनीने पहिले कलेक्शन लाँच केले पहिल्या घड्याळानंतर ग्राहकांपर्यंत कसे पोहोचायचे हे मोठे आव्हान होते मात्र मेहनत आणि जिद्दीने ब्रँड मोठा केला आणि आज यशाच्या शिखरावर आहे विदेशी ब्रँड्ससारखी मार्केटिंग क्षमता नसली तरी भारतीय संस्कृती हीच मोठी ताकद आहे पूर्वी भारतीय ग्राहकांमध्ये विदेशी ब्रँड्सना श्रेष्ठ मानण्याची मानसिकता होती, परंतु आता ही विचारसरणी बदलली आहे राम मंदिराच्या एका कार्यक्रमातही पंतप्रधान मोदींनी याच कंपनीचे घड्याळ घातले होते त्यानंतर आता अनेक मोठे नेतेही या ब्रँडची निवड करत आहेत स्मार्टवॉचचा काळ असूनही पारंपरिक आणि क्लासिक घड्याळांची मागणी वाढत आहे, एक मोठी संधी आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.