Gautam Buddha: या शहरात बुद्ध पौर्णिमा असते खास, काय आहे ऐतिहासिक मिरवणूक आणि 'त्रिविध पावन' पर्वाचे महत्त्व?

कुशीनगर येथे भगवान गौतम बुद्ध यांच्या 2570 व्या जयंतीनिमित्त महापरिनिर्वाण मंदिर येथे भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या वेळी देश-विदेशातून आलेल्या भाविक आणि बौद्ध भिक्षूंच्या उपस्थितीमुळे संपूर्ण परिसर आध्यात्मिक वातावरणात न्हाऊन निघाला. तसेच, राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्रीही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.यावेळी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी संबोधित करताना भगवान बुद्धांचे संदेश जागतिक शांतता आणि मानव कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. तसेच, जागतिक स्तरावर काही देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, त्यावरचा उपाय भारतभूमी आणि बुद्धांच्या विचारांतूनच मिळू शकतो..कार्यक्रमापूर्वी मंदिर परिसर आकर्षक पद्धतीने सजवण्यात आला होता. भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता प्रशासनाने सुरक्षा आणि सुविधांची चोख व्यवस्था केली होती. पूर्वसंध्येला काढलेल्या कँडल मार्चमध्ये भाविक आणि भिक्षूंनी मंदिराची प्रदक्षिणा घालत "बुद्धं शरणं गच्छामि"च्या घोषणांनी वातावरण दुमदुमून गेले.या कार्यक्रमादरम्यान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक यांनी भगवान बुद्धांच्या महापरिनिर्वाण मंदिरातील त्यांच्या शयनस्थ मूर्तीवर चीवर अर्पण करून विधिवत पूजा-अर्चना केली..कुशीनगर हे केवळ एक पर्यटन स्थळ नसून ते जगातील कोट्यवधी बौद्ध अनुयायांच्या श्रद्धेचे आणि मुक्तीचे केंद्र आहे. बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने येथील महापरिनिर्वाण मंदिर परिसरात जो उत्साह आणि चैतन्य पाहायला मिळते, ते शब्दांत मांडणे कठीण आहे. या ठिकाणच्या उत्सवाचे आणि महत्त्वाची काही विशेष कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. .१. त्रिविध पावन पर्वाचे महत्त्वबुद्ध पौर्णिमा ही 'त्रिविध पावन' पर्व मानली जाते कारण याच दिवशी भगवान बुद्धांचा जन्म, त्यांना ज्ञानप्राप्ती आणि त्यांचे महापरिनिर्वाण या तिन्ही ऐतिहासिक घटना घडल्या होत्या. कुशीनगर हे बुद्धांच्या महापरिनिर्वाणाचे स्थळ असल्याने येथे या दिवसाचे महत्त्व कैक पटीने वाढते..२. ऐतिहासिक मिरवणूक: भन्ते चंद्रमणी यांची परंपराकुशीनगरमधील बुद्ध पौर्णिमेच्या उत्सवाचे एक मोठे आकर्षण म्हणजे येथील भव्य मिरवणूक. या परंपरेची सुरुवात १९१९ मध्ये बौद्ध भिक्खू भन्ते चंद्रमणी यांनी केली होती. सर्व बौद्ध विहारांमधून निघणारी ही मिरवणूक शहरातील विविध भागांतून फिरते आणि तिचा समारोप 'म्यानमार बुद्ध विहार' येथे होतो. कोरोना काळात ही मिरवणूक थांबवण्यात आली होती, परंतु आता ती पुन्हा पूर्ण उत्साहात साजरी केली जात आहे..३. महापरिनिर्वाण मंदिर: आध्यात्मिक ऊर्जेचे केंद्रयेथील मंदिरात भगवान बुद्धांची ६.१ मीटर लांब शयनमुद्रेतील प्रतिमा आहे. ही प्रतिमा ५ व्या शतकातील असून ती एकाच लाल वाळूच्या खडकापासून (Red Sandstone) बनवलेली आहे ही प्रतिमा जीवनाच्या क्षणभंगुरतेचा आणि अंतिमतः मिळणाऱ्या शांतीचा बोध करून देते. येथे मृत्यू हा दुःखाचा विषय नसून संसारातून मिळणारी 'मुक्ती' मानली जाते..४. रामभर स्तूप (मुकुटबंधन चैत्य)हिरण्यवती नदीच्या काठी असलेला हा तोच पवित्र स्तूप आहे, जिथे भगवान बुद्धांचा अंत्यसंस्कार करण्यात आला होता. जगभरातील भाविक येथे येऊन दीप प्रज्वलित करतात आणि धम्मवंदना घेतात..जागतिक आकर्षणाचे केंद्रकुशीनगरमध्ये आजच्या दिवशी केवळ भारतीयच नव्हे, तर थायलंड, जपान, चीन, श्रीलंका आणि म्यानमार येथील भाविक आणि भिक्खू मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात. येथील इंडो-जपानी, चिनी आणि थाई मंदिरे देखील बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त फुलांनी आणि दिव्यांनी सजवली जातात.आज १ मे २०२६ रोजी कुशीनगरमधील हा सोहळा भगवान बुद्धांच्या 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' या संदेशाला पुन्हा एकदा जगभर पोहोचवत आहे.