UNESCO Report: 'जगभर १३.३ कोटी मुली शाळेपासून वंचित'; युनेस्कोची माहिती; लिंगसमानतेकडील वाटचाल समाधानकारक नाही

नवी दिल्ली: युनेस्कोच्या ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग (जीईएम) विभागाच्या माहितीनुसार, गेल्या तीन दशकांत शिक्षण क्षेत्रात लिंगसमानतेकडे जगाने वेगवान वाटचाल केली असली तरीही जगभरात अद्यापही १३.३ कोटी मुली शालेय शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे. याबाबत जगभरातील विविध देशांनी सकारात्मकतेने ठोस कृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे, असेही ‘युनेस्को’ने म्हटले आहे. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.सन १९९५ मध्ये बीजिंग जाहीरनामा आणि कृती कार्यक्रमाने याबाबत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जगभर राबविला. त्यानंतर गेल्या तीन दशकांत बरीच प्रगती झाली आहे. मात्र, अद्यापही आणखी काम करण्याची आवश्यक असल्याचे ‘युनेस्को’चा नवीन डेटा सांगतो. सन १९९५ नंतर शिक्षण क्षेत्रात लिंगसमानतेकडे जगाची प्रगती झाली आहे. आता मुली प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये मुलांइतक्याच प्रमाणात शिक्षण घेत आहेत. जागतिक स्तरावर गेल्या तीन दशकांपेक्षा आता ९.१ कोटी अधिक मुली प्राथमिक शिक्षण घेत आहेत, तर १३.६ कोटी अधिक मुली माध्यमिक शिक्षण घेत आहेत, असे ‘जीईएम’ विभागातील एका सदस्याने ‘पीटीआय’शी बोलताना सांगितले..महिलांच्या तिसऱ्या टप्प्यातील शिक्षणाची नोंदणी तीनपटीने वाढली आहे. ४.१ कोटी ते १३.९ कोटी अशी नोंद झाली आहे. गेल्या दशकांतील एकत्रित प्रयत्नांचे हे प्रतिबिंब आहे. आजही १३.३ कोटी मुली शाळेबाहेर आहेत, असेही त्या सदस्याने सांगितले.ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग टीमच्या मते, मध्य आणि दक्षिण आशियाने माध्यमिक शिक्षणात समानता साधली आहे, तर उपसहारा आफ्रिका विभाग अजूनही मागे आहे..‘‘ओशिनिया मध्ये कोणे एके काळी लिंग समानता होती. मात्र, आता ते मुलींच्या दृष्टीने प्रतिकूल झाले आहे. लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन बेटांवर मुलांपेक्षा मुली माध्यमिक शिक्षणातून पुढे जाण्याची शक्यता असते. मात्र, गरिबी आणि इतर बाबींमुळे असमानता तीव्र होते. गिनी आणि मालीमध्ये कोणतीही गरीब तरुणी शाळेत जात नाही,’’ असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. लैंगिक शिक्षण प्राथमिक स्तरावर सुमारे दोन-तृतीयांश देशांमध्ये आणि माध्यमिक स्तरावर सुमारे तीन-चतुर्थांश देशांमध्ये अनिवार्य आहे, त्यामुळे अनेक तरुणांना आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्यांपासून वंचित राहावे लागते. अनेक संदर्भांतील पाठ्यपुस्तके अजूनही ठरावीक साच्यांवर आधारित आहेत, असेही हा अभ्यास सांगतो. शिक्षकांमध्ये महिलांचे बहुमत असले, तरी नेतृत्वात त्यांचे प्रतिनिधित्व अपुरे आहे. जगभरातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील उच्चपदस्थांमध्ये केवळ ३० टक्केच महिला आहेत..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.या मुद्द्यांकडे हवे लक्षयुनेस्कोच्या अभ्यासानुसार, विविध देशांतील सरकारांनी लिंगसमानता आणि विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.महिलांसाठी शैक्षणिक नेतृत्वात प्रवेश करण्याच्या मार्गांना सुकर करणे आवश्यक आहे.उच्च पदावरील महिलांचे प्रमाण वाढण्याची गरजलैंगिक शिक्षण, हिंसा आणि इतर संकटांविरुद्ध लढण्यासाठी संरक्षण याकडेही लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.