Ghana Economy: घाना : पश्चिम आफ्रिकेतील लोकशाही, सोन्याची अर्थव्यवस्था

पश्चिम आफ्रिकेतील स्थिर लोकशाही व्यवस्था आणि समृद्ध नैसर्गिक संसाधनांमुळे घाना हा आफ्रिकेतील महत्त्वाचा उदयोन्मुख देश मानला जातो. सोने, कोको आणि तेल उत्पादनामुळे घानाची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. शिक्षण, आरोग्य, ऊर्जा, कृषी आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रात भारत-घाना सहकार्य वाढत आहे. भारतीय कंपन्यांनी घानामध्ये पायाभूत सुविधा, औषधे आणि उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक केली असून, भारतीय नागरिकांची लोकसंख्याही वाढत आहे..शक्तिस्थानेआफ्रिकेतील स्थिर लोकशाही व्यवस्थांपैकी एकसोने, तेल आणि खनिज संपत्ती मुबलकजगातील प्रमुख कोको उत्पादक देशांपैकी एकपश्चिम आफ्रिकेतील महत्त्वाचे व्यापार केंद्रइंग्रजी भाषेमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरणॉ.कमकुवत स्थानेकच्च्या मालाच्या निर्यातीवर मोठे अवलंबित्वसार्वजनिक कर्जाचा वाढता ताणबेरोजगारी आणि महागाईची समस्यापायाभूत सुविधांमध्ये काही मर्यादाऔद्योगिकीकरणाचा तुलनेने कमी वेग.संधीऊर्जा, खनिज आणि तेल क्षेत्रात गुंतवणूक संधीकृषी प्रक्रिया आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगाचा विस्तारमाहिती-तंत्रज्ञान, 'फिनटेक' व डिजिटल सेवांत वाढऔषधनिर्मिती व आरोग्यसेवेत भारतासोबत सहकार्यपश्चिम आफ्रिकी बाजारपेठेत प्रवेशासाठी घाना महत्त्वाचे केंद्र.धोकेजागतिक सोने आणि तेल किमतीतील चढ-उतारांचा परिणामहवामान बदलामुळे कृषी क्षेत्राचे नुकसान परिणामजागतिक आर्थिक मंदीमुळे निर्यातीत घटपश्चिम आफ्रिकेतील सुरक्षा आणि दहशतवादी धोकेचलन अवमूल्यन आणि आर्थिक अस्थिरता.भारत–घाना सहकार्य३ अब्ज डॉलरद्विपक्षीय व्यापारऊर्जा, आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रात सहकार्य वाढत आहेभारताकडून निर्यातऔषधे, वाहने, यंत्रसामग्री, तांदूळ, आयटी सेवा.घानाकडून आयात घानालोकसंख्या सुमारे ३.५८ कोटीअर्थव्यवस्थेचा आकार८० अब्ज डॉलरदरडोई उत्पन्न वार्षिक २३९० डॉलरअर्थव्यवस्थेचेप्रमुख उत्पन्न स्रोतसोने, तेल, कोको, कृषी, सेवा उद्योगचलन घानियन सेडीमुख्य आर्थिक केंद्र अक्रा, कुमासी, ताकोराडी