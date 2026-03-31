Students Death : हृदयद्रावक! शाळेला सुटी असल्याने नदीत पोहायला गेलेल्या दोन विद्यार्थ्यांचा बुडून दुर्दैवी अंत, दोन तासांनंतर मृतदेह काढले नदीतून बाहेर

यमकनमर्डी (जि. बेळगाव) : शाळेला सुटी असल्याने नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू (Belagavi Students Death) झाल्याची हृदयद्रावक घटना काल सकाळी यमकनमर्डीजवळील हळे गुडगनट्टी परिसरातील घटप्रभा नदीत घडली. .कृष्णा खानापुरी (वय १४) आणि प्रज्ज्वल गोकार (१४, रा. आरसी प्लॉट, यमकनमर्डी, मूळचे दोघेही रा. दादबानट्टी) अशी मृत झालेल्या विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून, पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शाळेला सुटी असल्याने सुमारे ११.३० वाजण्याच्या सुमारास पाच विद्यार्थी घटप्रभा नदीकाठी पोहण्यासाठी गेले होते. सुरुवातीला सर्वजण नदीत उतरून पोहत होते. मात्र, काही वेळातच कृष्णा आणि प्रज्ज्वल हे दोघे अचानक पाण्यात दिसेनासे झाले. घाबरलेल्या उर्वरित तिन्ही मुलांनी गावात धाव घेत घटनेची माहिती दिली..त्यानंतर यमकनमर्डी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी आणि अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तत्काळ शोधमोहीम हाती घेण्यात आली. अग्निशमन दलाचे अधिकारी वाय. जी. कोलकार यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सुमारे दोन तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर दोन्ही मुलांचे मृतदेह नदीतून बाहेर काढले. या बचावकार्यात हेमंत बाळेकुंद्री, अशोक पाटील, बसवराज बंबरगी, यल्लाप्पा पाटील आणि रफिक बडेभाई यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला..मृत कृष्णा आणि प्रज्वल हे हुक्केरी तालुक्यातील दादबानट्टी गावचे रहिवासी असून, यमकणमर्डी येथे शिक्षणासाठी राहत होते. या घटनेत उर्वरित तीन विद्यार्थी वाचले आहेत. सर्वजण इयत्ता सातवी वर्गातील विद्यार्थी आहेत. दरम्यान, यमकनमर्डी पोलिस ठाण्याचे सीपीआय जावेद मुशापुरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली घटनेची नोंद करण्यात आली आहे. पंचनामा करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले..घटना समजतात परिसरातील व गावातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. या घटनेने पुन्हा एकदा लहान मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः नदी, तलाव आणि धरण परिसरात पोहताना आवश्यक ती खबरदारी घेणे, तसेच पालक व स्थानिक प्रशासनाने अधिक सतर्क राहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.