UP Encounter: मित्राकडून पैसे घेण्यासाठी आला अन् सापळ्यात अडकला; सूर्या चौहान हत्या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराचा एन्काउंटर

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद (Ghaziabad) जिल्ह्यातील खोडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या बहुचर्चित 'सूर्या चौहान' (Surya Chauhan) हत्याकांडात अखेर पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि ५० हजार रुपयांचे इनाम असलेला कुख्यात गुंड असद (Asad) याला पोलिसांनी एका थरारक चकमकीत (Encounter) ठार केले आहे. .हत्याकांड घडवून आणल्यापासून असद सतत पोलिसांना गुंगारा देत फरार होता. या गोळीबारात पोलिसांचा एक कॉन्स्टेबलही जखमी झाला असून, असदचा एक साथीदार अंधाराचा फायदा घेऊन पळून जाण्यात यशस्वी ठरला आहे.मित्राकडून पैसे घेऊन पळून जाण्याचा होता 'मास्टर प्लॅन'पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २८ मे रोजी म्हणजेच बकरीद सणाच्या दिवशी खोडा परिसरात सूर्या चौहान नावाच्या एका तरुणाची धारदार शस्त्राने सरेआम हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तपास चक्रे फिरवून आधीच ३ आरोपींना अटक केली होती. मात्र, मुख्य सूत्रधार असद फरार होता..सोमवारी पोलिसांना खात्रीशीर माहिती मिळाली की, असद गाझियाबाद सोडण्याच्या तयारीत असून, प्रवासाच्या खर्चासाठी तो खोडा परिसरात आपल्या एका मित्राकडून पैसे घेण्यासाठी येणार आहे. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संपूर्ण परिसरात नाकाबंदी केली आणि संशयित वाहनांची तपासणी सुरू केली..आत्मरक्षणासाठी पोलिसांचा प्रतिगोळीबारदरम्यान, वसुंधरा (Vasundhara) परिसरात पोलिसांना एका दुचाकीवरून दोन संशयित तरुण येताना दिसले. पोलिसांनी त्यांना थांबण्याचा इशारा केला असता, दुचाकीच्या मागे बसलेल्या असदने पोलिसांवर थेट पिस्तूल रोखून गोळीबार सुरू केला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यात खोडा पोलीस ठाण्याचा एक कॉन्स्टेबल गोळी लागल्याने जखमी झाला.यानंतर पोलिसांनी तात्काळ बचावात्मक पवित्रा घेत आत्मरक्षणासाठी चोख प्रत्युत्तर दिले. पोलिसांच्या गोळीबारात असद गंभीररित्या जखमी झाला आणि खाली कोसळला. त्याला पोलिसांनी तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले, मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..Sugauli Treaty: भारताविरोधात मदतीची मागणी, पण ब्रिटनने हात झटकले; नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाहांची कोंडी.भररस्त्यात चाकूंनी कापली होती 'सूर्या'ची जीभपरिजनांच्या तक्रारीनुसार, काही दिवसांपूर्वी सूर्या चौहान आणि असद यांच्यात किरकोळ कारणावरून जोरदार वाद झाला होता. याच वादाचा राग मनात ठेवून २८ मई रोजी असदने सूर्याला एका गल्लीत बोलावून घेतले. सूर्या तिथे पोहोचताच असद आणि त्याच्या ५ ते ६ साथीदारांनी त्याला चहुबाजूंनी घेरले आणि भररस्त्यात त्याच्यावर चाकूने सपासप वार केले. अत्यंत क्रूरतेने केलेल्या या हल्ल्यात सूर्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता.पोलिसांनी घटनास्थळावरून असदची दुचाकी आणि गुन्ह्यात वापरलेले पिस्तूल जप्त केले असून ते फॉरेन्सिक लॅबकडे तपासणीसाठी पाठवले आहे. या चकमकीनंतर पोलीस आता पळून गेलेल्या दुसऱ्या आरोपीचा शोध घेण्यासाठी ठिकठिकाणी छापेमारी करत आहेत.गाझियाबाद पोलीस या प्रकरणातील उर्वरित फरार आरोपींचा माग काढत असून, शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.