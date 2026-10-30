वनतारामध्ये जगभरातील वन्यजीव तज्ज्ञांची मांदियाळी; ३० देशांतील ९८ संस्थांचा EARAZA वार्षिक परिषदेत सहभाग

जामनगर, गुजरात - वन्यजीव संवर्धनासाठी जागतिक स्तरावर सहकार्य वाढवणे, माहितीची देवाणघेवाण करणे आणि भविष्यातील संवर्धन कार्यक्रमांची दिशा ठरवणे या उद्देशाने युरेशियन रिजनल असोसिएशन ऑफ झूज अँड अॅक्वेरियम्स (EARAZA) ची वार्षिक परिषद २०२६ जामनगर येथील वनतारा येथे आयोजित करण्यात आली आहे.२६ ते २९ ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या या परिषदेत ३० देशांमधील ९८ संस्था आणि भारतातील २९ प्राणिसंग्रहालयांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. 'वन्यजीव संवर्धनासाठी जागतिक भागीदारी मजबूत करणे' (Strengthening Global Partnerships for Wildlife Conservation) ही या परिषदेची संकल्पना आहे. वन्यजीव संवर्धनासाठी विविध देशांतील संस्था एकत्र येऊन ज्ञान आणि अनुभवांची देवाणघेवाण करत आहेत..परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी तीन वेळा ग्रॅमी पुरस्कार मिळवलेले संगीतकार आणि पर्यावरणवादी रिकी केज यांनी विशेष सादरीकरण केले. त्यानंतर EARAZA च्या अध्यक्ष स्वेतलाना अकुलोवा, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सचे प्रा. रमण सुकुमार आणि केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाचे (Central Zoo Authority) सदस्य सचिव डॉ. व्ही. क्लेमेंट बेन यांच्या हस्ते पारंपरिक पद्धतीने दीपप्रज्वलन करण्यात आले.परिषदेचे यजमान म्हणून प्रतिनिधींचे स्वागत करताना वनताराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवान करानी यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. EARAZA च्या सर्व सदस्य संस्थांना ANTZ सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म एक वर्षासाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ANTZ हे प्राणिसंग्रहालयांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तयार केलेले सुरक्षित क्लाउड प्लॅटफॉर्म आहे. यामध्ये ओपन डेटा एक्स्चेंजची सुविधा असून, सदस्य संस्थांना एकमेकांसोबत माहितीची देवाणघेवाण करता येते..विवान करानी म्हणाले, 'वनतारा म्हणजे जंगलाचा तारा. मात्र, एकटा तारा संपूर्ण आकाश उजळवू शकत नाही. त्यासाठी अनेक ताऱ्यांची नक्षत्ररचना आवश्यक असते. आम्ही येथे केवळ आमच्या कामाची माहिती देण्यासाठी आलेलो नाही. तुमच्याकडून शिकण्यासाठी, तुमच्यासोबत सहकार्य करण्यासाठी आणि तुमच्या कामाला पाठबळ देण्यासाठी आलो आहोत. कारण एखाद्या संस्थेने प्रगती केली, तर त्या प्रगतीमुळे इतर संस्थांनाही पुढे जाण्याची संधी मिळायला हवी.'EARAZA च्या अध्यक्ष स्वेतलाना अकुलोवा म्हणाल्या, 'आज वन्यजीव संवर्धनाचे काम राष्ट्रीय सीमांपुरते मर्यादित राहू शकत नाही. विविध संस्था माहिती, कौशल्य आणि जबाबदारीची देवाणघेवाण करतात, तेव्हा प्रत्येक संवर्धन कार्यक्रम अधिक मजबूत होतो. आपल्या नेटवर्कचे रूपांतर खऱ्या अर्थाने भागीदारीत करणे, हा या परिषदेचा उद्देश आहे.'.आशियाई हत्तींचे अभ्यासक आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सचे मानद प्राध्यापक प्रा. रमण सुकुमार म्हणाले, 'हत्तींकडून मला संवर्धन ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्याचे शिकायला मिळाले. यासाठी संयमाने विज्ञानाचा अभ्यास करणे, आपण शिकलेल्या गोष्टी इतरांसोबत शेअर करणे आणि परिस्थितीनुसार आपल्या दृष्टिकोनात बदल करण्याची तयारी ठेवणे आवश्यक असते. जगातील बहुतांश आशियाई हत्ती भारतात आढळतात. अशा वेळी जागतिक समुदाय या विषयावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र येत आहे, ही आनंदाची बाब आहे.'केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव डॉ. व्ही. क्लेमेंट बेन म्हणाले, 'वन्यजीव संवर्धन, संशोधन आणि लोकशिक्षणामध्ये प्राणिसंग्रहालयांची महत्त्वाची भूमिका आहे. अशा परिषदांमुळे प्राण्यांच्या कल्याणासाठीचे निकष अधिक चांगले होतात आणि विविध प्रदेशांतील संस्थांमधील सहकार्य मजबूत होते.'.परिषदेतून वन्यजीव संवर्धनासाठी कोणते उपक्रम राबवले जात आहेत?या परिषदेतील कार्यक्रमांमध्ये आधुनिक वन्यजीव संवर्धनाचे विविध पैलू मांडण्यात येत आहेत. रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील जंगलांपासून ते आर्क्टिक प्रदेशातील बर्फाळ भागांपर्यंत विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या संवर्धन कार्यक्रमांची माहिती प्रजाती समन्वयक एकमेकांसोबत शेअर करत आहेत.यामध्ये अमूर वाघ, ओरिएंटल स्टॉर्क, ब्लॅकिस्टन ईगल आउल आणि ग्रेट बस्टर्ड या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी देशांच्या सीमा ओलांडून राबवण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांचा समावेश आहे. याशिवाय बोइगा सापांच्या संवर्धनासाठीचे प्रयत्न आणि लांब कान असलेल्या हेजहॉग या प्राण्याला पुन्हा त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याच्या उपक्रमांवरही चर्चा होत आहे..स्वेतलाना अकुलोवा यांनी जैवविविधता संवर्धनासाठी जागतिक स्तरावर माहितीची पायाभूत व्यवस्था उभारण्याची संकल्पना मांडली आहे. एका संस्थेने मिळवलेले ज्ञान आणि अनुभव इतर संस्थांनाही त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत वापरता यावेत, हा यामागील उद्देश आहे.या परिषदेतील चर्चा केवळ प्राण्यांच्या प्रजातींपुरती मर्यादित नाही. प्राण्यांच्या कल्याणाचे मोजमाप त्यांच्या आरोग्य आणि स्थितीतील सुधारणांच्या आधारे कसे करावे, प्राण्यांच्या देखभाल केंद्रांमधील संकटांचा सामना कसा करावा, जंगलातील नैसर्गिक आपत्तींसाठी कशी तयारी करावी आणि विविध प्रदेशांमध्ये पशुवैद्यकीय सेवांची क्षमता कशी वाढवावी, यावरही विविध सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत..'एशियाचे एलिफंट डॉक्टर' म्हणून ओळखले जाणारे पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त डॉ. के. के. शर्मा मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्षावर प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अनुभव मांडत आहेत. मॉस्को प्राणिसंग्रहालयाचे मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी उपआर्क्टिक प्रदेशातील कठीण परिस्थितीत ध्रुवीय अस्वलांचे प्राण वाचवण्याचा अनुभव सांगत आहेत.वन्यजीव जीवशास्त्रज्ञ आणि दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रमांचे निवेदक फॉरेस्ट गॅलांटे हे प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून वन्यजीव संवर्धनाचा संदेश अधिकाधिक लोकांपर्यंत कसा पोहोचवता येईल, यावर चर्चा करत आहेत..याशिवाय शहरी जैवविविधता, नागरिकांचा विज्ञान संशोधनातील सहभाग, २१व्या शतकातील प्राणिसंग्रहालयातील पर्यटकांचा अनुभव, वन्यजीवांचे निदान आणि पोषण या विषयांवरही सत्रे होत आहेत. या चर्चांमधून प्रयोगशाळा, प्रत्यक्ष जंगलातील काम आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.परिषदेच्या कालावधीत EARAZA च्या सदस्य संस्थांची मतदान प्रक्रिया देखील पार पडणार आहे. या माध्यमातून आगामी वर्षासाठी संघटनेची दिशा आणि कामकाज निश्चित केले जाणार आहे..मुक्त चर्चेसाठी विशेष व्यासपीठपरिषदेतील मुख्य सत्रांव्यतिरिक्त प्रतिनिधींना आपले विचार मोकळेपणाने मांडता यावेत, यासाठी काही विशेष संवादात्मक उपक्रम तयार करण्यात आले आहेत.'द एलिफंट इन द रूम' व्हिडिओ बूथ : वन्यजीव क्षेत्रातील काही संवेदनशील आणि सहसा उघडपणे न बोलल्या जाणाऱ्या विषयांवर या उपक्रमात प्रतिनिधी आपली मते व्हिडिओच्या माध्यमातून नोंदवू शकतात. 'पुढील ५० वर्षांत प्राणिसंग्रहालये अस्तित्वात असतील का?' आणि 'पूर्ण पारदर्शकतेमुळे विश्वास वाढेल की कमी होईल?' असे प्रश्न यामध्ये विचारले जात आहेत. या माध्यमातून जगभरातील तज्ज्ञांच्या विचारांचा एक माहिती संग्रह तयार केला जात आहे..'सोल्युशन स्टेशन' (Solution Station) : वन्यजीवांची सुटका, आनुवंशिकता, जैवसुरक्षा आणि प्राण्यांचे कल्याण अशा विविध विषयांशी संबंधित प्रत्यक्ष समस्या प्रतिनिधी येथे मांडू शकतात. त्यावर तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन आणि उपाय सुचवले जातात.'इनोव्हेशन इन अॅक्शन' (Innovation in Action) : या उपक्रमात विविध संस्थांना त्यांच्या कामात प्रत्यक्ष उपयोगी ठरलेल्या नव्या कल्पना आणि उपाय इतरांसोबत शेअर करता येतात..प्रदर्शन विभागात सात देशांतील १३ कंपन्यांचा सहभागपरिषदेतील चर्चासत्रांसोबतच प्रदर्शन विभागही उभारण्यात आला आहे. 'एक्सप्लोर. कनेक्ट. डिस्कव्हर.' या संकल्पनेअंतर्गत सात देशांतील १३ प्रदर्शक सहभागी झाले आहेत.या प्रदर्शनात वन्यजीवांच्या उपचारांसाठी आणि संवर्धनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यात येत आहे.कार्ल स्टोर्झ (Karl Storz) : एंडोस्कोपी आणि कमी शस्त्रक्रियेतून उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पशुवैद्यकीय तंत्रज्ञानाची माहिती.आयडेक्स (IDEXX) : वैद्यकीय निदानासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि सुविधा.इन्व्हेंटा सिस्टिम्स (Inventa Systems) : जीनोमिक्स आणि मॉलिक्युलर तंत्रज्ञानाशी संबंधित साधने.सिगट्युपल (SigTuple) : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने स्वयंचलित सूक्ष्मदर्शक तपासणी करणारे तंत्रज्ञान.आयएमव्ही इमेजिंग (IMV Imaging) : वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी प्रजनन प्रक्रियेत सहाय्य करणारे तंत्रज्ञान.ग्रुमबॅक (Grumbach) : पक्ष्यांची अंडी उबवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आधुनिक प्रणाली.डॅनइंजेक्ट (Danjinject) : दूरवरून औषधे देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशेष प्रणाली.याशिवाय 'ट्राइब्स इंडिया'च्या माध्यमातून पारंपरिक आदिवासी कला, वस्त्रे आणि हस्तकलेच्या वस्तूंचे प्रदर्शनही भरवण्यात आले आहे..वनताराच्या विशेष प्रदर्शन विभागात वन्यजीवांची देखभाल, पोषण, वास्तुरचना आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव्या संकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत. यासोबतच वनतारामधील जीवनाचा अनुभव देणारी व्हर्च्युअल रिअॅलिटी सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.ANTZ प्लॅटफॉर्मवरील काही नव्या तंत्रज्ञानांची माहितीही या प्रदर्शनात देण्यात येत आहे.Vespr : एज-एआय तंत्रज्ञानावर आधारित हे जैवध्वनी निरीक्षण उपकरण आहे. हे उपकरण स्वतःच विविध प्रजातींचे आवाज ओळखू शकते.Smart Egg Analysis : या प्रणालीच्या मदतीने अंड्याचे मोजमाप, प्रकाशाच्या साहाय्याने आतील स्थितीची तपासणी आणि अंड्यातील पिल्लाच्या हृदयाचे ठोके एकाच स्क्रीनवर तपासता येतात.NFC उपकरण : हे उपकरण कमरेला बांधता येते. त्याच्या मदतीने प्राण्यांची देखभाल करणारे कर्मचारी केवळ एका टॅपद्वारे त्यांच्या दैनंदिन देखभालीच्या नोंदी करू शकतात. NFC म्हणजे नियर फील्ड कम्युनिकेशन..वन्यजीव संवर्धनातील योगदानाबद्दल जीवनगौरव पुरस्कारया परिषदेदरम्यान 'इंडियन झू इयर बुक'च्या २०२६ मधील ११व्या खंडाचे प्रकाशनही करण्यात येणार आहे.२९ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या समारोप समारंभात वनताराच्या वतीने सहा मान्यवरांना जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे.यामध्ये मॉस्को प्राणिसंग्रहालयाच्या महासंचालक आणि EARAZA च्या अध्यक्ष स्वेतलाना अकुलोवा यांचा समावेश आहे.चेक प्रजासत्ताकातील च्लेबाय प्राणिसंग्रहालयाचे संस्थापक आणि संचालक रेने फ्रानेक यांनाही सन्मानित करण्यात येणार आहे. त्यांच्या प्राणिसंग्रहालयाने प्रजनन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे. चेक प्रजासत्ताकात रेड-शँक्ड डुक लंगूर आणि राइनोसॉरस हॉर्नबिल या प्रजातींच्या यशस्वी प्रजननाचे श्रेय त्यांच्या प्रयत्नांना जाते.बाकू प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक आणि EARAZA चे उपाध्यक्ष अझर हुसेनोव्ह यांचाही पुरस्कारार्थींमध्ये समावेश आहे.भारतातील तीन मान्यवरांनाही या पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे. यामध्ये केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाचे संस्थापक सदस्य सचिव एस. सी. शर्मा, तसेच प्राधिकरणाचे माजी सदस्य सचिव डॉ. डी. एन. सिंह आणि बी. एस. बोनाल यांचा समावेश आहे.समारोप समारंभात EARAZA चा ध्वज २०२७ मधील यजमान संस्थेकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. जामनगरमध्ये निर्माण झालेल्या जागतिक भागीदारी आणि सहकार्याचा पुढील प्रवास या माध्यमातून सुरू राहणार आहे..EARAZA विषयीयुरेशियन रिजनल असोसिएशन ऑफ झूज अँड अॅक्वेरियम्स (EARAZA) ही प्राणिसंग्रहालये आणि मत्स्यालयांची प्रादेशिक संघटना आहे. २४ देशांमधील ९५ संस्था या संघटनेच्या सदस्य आहेत. वन्यजीव संवर्धन, प्राण्यांचे कल्याण, संशोधन आणि शिक्षण या क्षेत्रांत एकत्रितपणे काम करणे हा संघटनेचा उद्देश आहे.वनतारा विषयीगुजरातमधील जामनगर येथे असलेले वनतारा हे EARAZA २०२६ परिषदेचे यजमान आहे. वन्यजीवांची सुटका, त्यांची देखभाल आणि संवर्धन या क्षेत्रांत वनतारा काम करते. यामध्ये प्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाबाहेरील (Ex-situ) आणि नैसर्गिक अधिवासातील (In-situ) संवर्धनाचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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