Finance Minister Statement: बँकांकडून सोने खरेदीमुळे भाववाढ; अर्थमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण, परिस्थिती चिंताजनक नाही!

नवी दिल्ली : सोन्याचे भाव वाढण्यामागे केवळ स्थानिक मागणी कारणीभूत नसून जगभरातील देशांतील मध्यवर्ती बँका मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी करत असल्यामुळे भाववाढ झाली असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज स्पष्ट केले. दिल्लीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळासोबत झालेल्या अर्थसंकल्पेतर बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सीतारामन यांनी ही माहिती दिली. यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आणि अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी उपस्थित होते..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...सीतारामन म्हणाल्या,''भारतात होणारे सोन्याचे उत्पादन देशांतर्गत मागणी पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध असलेले सोने आयात केलेले असते. सर्वसामान्य नागरिक सोन्यातील गुंतवणुकीला पसंती देतात. त्यामुळे सोन्याचे भाव वाढत असले तरी भारतात अक्षय तृतीयेसह सणासुदीच्या काळामध्ये होणारी मागणी ही एक तात्पुरती वाढ आहे. आत्तापर्यंत सोन्याच्या भावावर भारत आणि चीनसारख्या देशांच्या उच्च देशांतर्गत मागणीचा परिणाम होत होता..पण आता जगभरातील देशांच्या मध्यवर्ती बँका आपल्या साठ्यात सोने आणि चांदीची मोठ्या प्रमाणावर भर घालत आहेत. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात सोन्याच्या भावात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. सणासुदीच्या काळात सोन्याच्या भावात नेहमीप्रमाणे वाढ झाली असली तरी किमती चिंताजनक स्तरावर पोहोचलेल्या नाहीत. सोने खरेदीने निश्चित मर्यादा ओलांडलेली नाही. त्यावर सरकार आणि रिझर्व्ह बँक नजर ठेवून आहे..पण सध्या तरी या भाववाढीमुळे सामान्य कुटुंबांच्या गुंतवणुकीला कोणताही मोठा धोका दिसत नाही.'' ''यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या बँकिंग सुधारणांवरील उच्चस्तरीय समिती सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण आणि कारभार तसेच भांडवल संरचनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी काम करेल. वाढत्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकिंग व्यवस्था मजबूत आणि सुरक्षित राहील याची खात्री करण्यासाठी आरबीआय सरकारसोबत मिळून काम करेल,'' असे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले 'प्रेमाच्या बेडीत'; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.आयातशुल्कावर भाष्य नाहीअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर लावलेले आयात शुल्क सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर ट्रम्प यांनी भारतासह सर्व देशांवर १५ टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लागू केले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या नेमक्या परिणामांवर भाष्य करणे घाईचे ठरेल, असे सांगत सीतारामन यांनी अधिक भाष्य करणे टाळले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय सध्या परिस्थितीचा आढावा घेत असून त्याआधारे व्यापारातील भारताची पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.