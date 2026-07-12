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Uttarakhand: ट्रिप करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! भीमताल ते नैनीताल प्रवास होणार मिनिटांत? रोपवे प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांचा ग्रीन सिग्नल

Bhimtal to Nainital ropeway project approved: कुमाऊंमधील राणीबाग-भीमताल, नैनीताल आणि कैची धाम रोपवे प्रकल्पांना वेग; पर्यटकांसाठी जलद, सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाची नवी सुविधा
Travel Time to Shrink Between Bhimtal and Nainital After Ropeway Approval

Travel Time to Shrink Between Bhimtal and Nainital After Ropeway Approval

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यातील, विशेषतः कुमाऊं विभागातील प्रमुख पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या रोपवे प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुरुवारी मुख्यमंत्री निवासस्थानी आवास सल्लागार परिषदेच्या उपाध्यक्षा भावना मेहरा यांनी मुख्यमंत्री धामी यांची भेट घेऊन राणीबाग-भीमताल रोपवे प्रकल्प लवकर सुरू करण्याची मागणी केली. या प्रकल्पामुळे परिसरातील पर्यटन, वाहतूक आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

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