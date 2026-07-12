Uttarakhand: ट्रिप करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! भीमताल ते नैनीताल प्रवास होणार मिनिटांत? रोपवे प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांचा ग्रीन सिग्नल

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यातील, विशेषतः कुमाऊं विभागातील प्रमुख पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या रोपवे प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुरुवारी मुख्यमंत्री निवासस्थानी आवास सल्लागार परिषदेच्या उपाध्यक्षा भावना मेहरा यांनी मुख्यमंत्री धामी यांची भेट घेऊन राणीबाग-भीमताल रोपवे प्रकल्प लवकर सुरू करण्याची मागणी केली. या प्रकल्पामुळे परिसरातील पर्यटन, वाहतूक आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाची दखल घेत संबंधित विभागांना आवश्यक प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.कुमाऊंमधील रोपवे प्रकल्पांना प्राधान्यमुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, राज्य सरकार कुमाऊं विभागातील महत्त्वाच्या पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांना आधुनिक रोपवे सुविधेद्वारे जोडण्यावर भर देत आहे..यामध्ये राणीबाग ते भीमताल या प्रस्तावित रोपवेबरोबरच नैनीताल आणि कैची धाम या ठिकाणांसाठीही रोपवे प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. या प्रकल्पांमुळे पर्यटकांना अधिक जलद, सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे..पर्यटनाला मिळणार मोठी चालनारोपवे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर डोंगराळ भागातील वळणावळणाच्या रस्त्यांवरील प्रवासाचा त्रास कमी होईल. विशेषतः पर्यटन हंगामात होणारी वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवासाचा वेळही मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.यामुळे पर्यटकांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा असून, स्थानिक हॉटेल, होमस्टे, वाहतूक व्यवसाय आणि छोट्या व्यापाऱ्यांनाही त्याचा थेट फायदा होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढून प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, धार्मिक आणि नैसर्गिक पर्यटनाचा समतोल राखत उत्तराखंडमध्ये जागतिक दर्जाच्या पर्यटन सुविधा विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.