Google India AI: देशाच्या एआय मोहिमेला गुगलचे बळ; समुद्राखालून उभारणार नवीन ‘सबसी केबल नेटवर्क’

नवी दिल्ली : माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी गुगलने भारताच्या एआय मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी समुद्राखालून नवीन सबसी केबल नेटवर्क उभारण्याची घोषणा केली आहे. हा प्रकल्प भारताला अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूरशी जोडणारा असून येत्या पाच वर्षात भारतात १५ अब्ज डॉलर्सच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या गुगलच्या नियोजनानुसार ही घोषणा करण्यात आली आहे..इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ परिषद दिल्लीत सुरू आहे. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई दिल्लीत आले असून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर सुंदर पिचाई यांनी इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट शिखर परिषदेत समुद्राखालून केबल नेटवर्क उभारणीच्या योजनेचे सूतोवाच केले..सुंदर पिचाई म्हणाले, ''भारत एआय क्षेत्रात प्रगतीपथावर आहे आणि या प्रवासात गुगलला भागीदार होण्याची इच्छा आहे.'' दरम्यान, सुंदर पिचाई यांचे मुख्य भाषण शुक्रवारी (ता. २०) होईल..आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसमुळे जलद आणि अधिक विश्वासार्ह कनेक्टिव्हिटीची मागणी वाढत असल्याने गुगल भारतात डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार करत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर गुगलतर्फे आज अमेरिका इंडिया कनेक्टची घोषणा करताना सांगण्यात आले, की येत्या पाच वर्षात गुगलतर्फे भारतात एआय पायाभूत सुविधा उभारणीत १५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार आहे..Google Investment : गुगल भारतात १.३५ लाख कोटींची गुंतवणूक करणार ; अमेरिकेपर्यंत समुद्राखाली केबल टाकणार.हा प्रकल्प भारत आणि जागतिक नेटवर्कमधील डिजिटल दुवे मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा असेल. या उपक्रमामुळे भारताला अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि आग्नेय आशियाशी जोडणारे नवीन समुद्राखालील केबल मार्ग आणि फायबर ऑप्टिक कनेक्शन सुरू होतील..