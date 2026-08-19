Google Maps: अपघात रोखण्यासाठी गुगल मॅप्सचा अलर्ट; ११ ब्लॅक स्पॉट्सवर चालकांना आधीच मिळणार इशारा

रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी आणि वाहनचालकांचा प्रवास अधिक सुरक्षित करण्यासाठी डेहराडून वाहतूक पोलिसांनी आता तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आहे. जिल्ह्यातील ११ अपघातप्रवण ठिकाणांची (ब्लॅक स्पॉट्स) माहिती गुगलला देण्यात आली आहे. त्यामुळे या मार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या चालकांना गुगल मॅप्सच्या माध्यमातून धोकादायक ठिकाणाची पूर्वसूचना मिळणार आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.नेव्हिगेशनदरम्यान मिळणार 'व्हॉईस अन् स्क्रीन अलर्ट'चालकांना आधीच इशारा: गुगल मॅप्सवरून प्रवास करताना वाहनचालक ब्लॅक स्पॉटकडे जात असतील, तर त्या ठिकाणापूर्वी ॲपच्या स्क्रीनवर अलर्ट दिसेल.आवाजातूनही सूचना: स्क्रीनवरील अलर्टसोबतच ऑडिओद्वारेही चालकाला धोकादायक ठिकाणाची माहिती दिली जाणार आहे.रात्रीच्या प्रवासात फायदा: रात्री किंवा वेगाने वाहन चालवताना ब्लॅक स्पॉटची आधीच माहिती मिळाल्याने चालकाला वेग कमी करून अधिक सावधपणे वाहन चालवता येईल..तीन वर्षांत ४७ वरून ११ ब्लॅक स्पॉट्सब्लॅक स्पॉट्समध्ये मोठी घट: सुमारे तीन वर्षांपूर्वी डेहराडून जिल्ह्यात ४७ ब्लॅक स्पॉट्स ओळखण्यात आले होते.सुरक्षा उपायांचा परिणाम: रस्त्यांची दुरुस्ती, योग्य दिशादर्शक फलक, पथदिवे आणि इतर सुरक्षा उपाययोजनांमुळे अपघातप्रवण ठिकाणांची संख्या आता ११ वर आली आहे.नवीन हॉटस्पॉट्सवर लक्ष: मोहब्बेवाला यांसारख्या काही ठिकाणी अद्याप वारंवार अपघात होत असल्याने पोलिसांकडून या नव्या हॉटस्पॉट्सवर विशेष लक्ष दिले जात आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.पोलिसांच्या देखरेखीसोबत तंत्रज्ञानाची जोडएसपी ट्रॅफिक जितेंद्र चौधरी यांच्या मते, केवळ रस्त्यावर पोलिसांची तैनाती करून अपघात रोखणे पुरेसे नाही. वाहनचालकांना धोकादायक ठिकाणाची आधीच माहिती मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ११ ब्लॅक स्पॉट्सचा डेटा गुगल मॅप्सवर उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला आहे.रस्ते सुरक्षा व्यवस्थेत पोलिसांची प्रत्यक्ष देखरेख आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यांची सांगड घालण्याचा हा प्रयत्न डेहराडूनमध्ये अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.