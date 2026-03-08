Viral News: Google Mapsचा घात! लग्नाला निघालेले तरुण थेट नाल्यात; कार हवेत लटकली

उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यात एक चिंताजनक घटना घडली आहे. गुगल मॅप्सवर पूर्ण विश्वास ठेवून प्रवास करणाऱ्या दोन तरुणांची कार खोल नाल्याच्या काठावर लटकली. सुदैवाने, स्थानिक नागरिकांच्या तातडीच्या मदतीने दोघेही जखमी न होता बचावले. ही घटना शुक्रवारी रात्री बारासागर पोलीस स्टेशन हद्दीतील भगवंतखेडा गावाजवळ घडली..कानपूरच्या नौबस्ता परिसरातील रहिवासी संदीप आणि सुनील कुमार हे सूर्यपाल यादव यांच्या कुटुंबातील लग्न समारंभासाठी कारने निघाले होते. गावाचा नेमका रस्ता माहिती नसल्याने त्यांनी मोबाईलवर गुगल मॅप्स सुरू केले. नकाशाने त्यांना मुख्य रस्त्यावरून ग्रामीण भागाकडे वळवले. सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर गावाचा रस्ता दाखवला होता. त्यानुसार ते आनंदी मंदिराजवळून रुजाई रस्त्यावर वळले. सुरुवातीला रस्ता चांगला पक्का होता, पण पुढे तो हळूहळू कच्चा, अरुंद आणि खडबडीत झाला. रात्रीच्या अंधारात रस्त्याची खोली ओळखणे कठीण झाले..Viral News: मूळव्याध शस्त्रक्रियेनंतरही सुट्टी नाकारली! अखेर लोको पायलटने अधिकाऱ्यासमोरच काढली पँट; रेल्वेतील धक्कादायक प्रकार.थोड्या अंतरानंतर दोघांना समजले की हा रस्ता फक्त पायी चालण्यासाठी योग्य आहे आणि चारचाकी वाहनासाठी पूर्णपणे अयोग्य आहे. त्यांनी ताबडतोब गाडी मागे वळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बिघापूर-रुजाई रस्त्याजवळ शारदा कालव्याच्या काठावर गाडीचा तोल गेला. गाडी घसरली आणि नाल्याच्या काठावर आदळून हवेत लटकली. दोन्ही तरुण घाबरले आणि मदतीसाठी मोठ्याने ओरडू लागले. रस्त्याने जाणारे स्थानिक नागरिकांनी त्यांचा आवाज ऐकला आणि तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. बराच प्रयत्न करून त्यांनी दोघांना गाडीतून सुरक्षित बाहेर काढले..दुसऱ्या दिवशी शनिवारी सकाळी मशीनच्या साहाय्याने गाडी नाल्यातून बाहेर काढण्यात आली. सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली, पण दोघांच्या मनात भीती मात्र कायम राहिली..स्थानिक ग्रामस्थांनी सांगितले की, गुगल मॅप्स ग्रामीण भागात वारंवार अशी दिशाभूल करतो. शॉर्टकट दाखवण्याच्या नादात तो वाहनांसाठी चुकीचे रस्ते सुचवतो. यापूर्वीही अशा अनेक घटना घडल्या आहेत..Mumbai News: कपडे फाटेपर्यंत मारेन…, महिला ट्रॅफिक पोलिसांसोबत प्रवाशाचे अश्लील वर्तन; मुंबईत नेमकं काय घडलं? VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.