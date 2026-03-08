देश

Viral News: Google Mapsचा घात! लग्नाला निघालेले तरुण थेट नाल्यात; कार हवेत लटकली

Google Maps Misguides Youths in Unnao, Car Left Hanging Near Canal While Heading to Wedding : गुगल मॅप्सवर विश्वास ठेवून लग्नासाठी निघालेल्या दोन तरुणांची कार उन्नावमध्ये शारदा कालव्याच्या काठावर नाल्यात लटकली. स्थानिक नागरिकांच्या तत्परतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली
Google Maps Misguides Youths in India, Car Left Hanging Over Canal While Heading to Wedding

Google Maps Misguides Youths in India, Car Left Hanging Over Canal While Heading to Wedding

esakal

Sandip Kapde
Updated on

उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यात एक चिंताजनक घटना घडली आहे. गुगल मॅप्सवर पूर्ण विश्वास ठेवून प्रवास करणाऱ्या दोन तरुणांची कार खोल नाल्याच्या काठावर लटकली. सुदैवाने, स्थानिक नागरिकांच्या तातडीच्या मदतीने दोघेही जखमी न होता बचावले. ही घटना शुक्रवारी रात्री बारासागर पोलीस स्टेशन हद्दीतील भगवंतखेडा गावाजवळ घडली.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh

Related Stories

No stories found.