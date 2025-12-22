CM Yogi Adityanath: गोरखपूरमध्ये मुख्यमंत्री योगींच्या ताफ्यात शिरली गाय , सुरक्षेत पुन्हा गाफीलपणा! १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा झाली चूक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या व्हीव्हीआयपी (VVIP) सुरक्षेमध्ये वारंवार होणाऱ्या या चुकांमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..ओव्हरब्रिज लोकार्पण दरम्यान 'गाय' आली जवळगोरखनाथ भागातील नवीन ओव्हरब्रिजचे लोकार्पण सोहळा सुरू होता. शुक्रवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री ओव्हरब्रिजचे उद्घाटन करून जात असताना, अचानक एक गाय सुरक्षा कडे तोडून त्यांच्या ताफ्यासमोर आणि गाडीच्या अगदी जवळ आली.काही सेकंद गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले, मात्र सुरक्षा रक्षकांनी तातडीने गाईला बाजूला केले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे..या प्रकरणी निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवत महानगरपालिका आयुक्तांनी सुपरवायझर अरविंद कुमार यांना तात्काळ निलंबित केले आहे..मागील घटना: ४ डिसेंबर रोजी 'बस' आली समोरही १५ दिवसांतील दुसरी चूक आहे. याआधी ४ डिसेंबर रोजी देखील अशीच घटना घडली होती. असुरन परिसर (स्पोर्ट्स कॉलेज ते विमानतळ रस्ता) येथे मुख्यमंत्र्यांचा ताफा जात असताना अचानक एक खाजगी बस त्यांच्या 'वॉर्निंग फ्लीट'च्या समोर आली होती. त्या वेळी कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल असुरन चौकी प्रभारी रवींद्र चौबे यांना पोलीस लाईनमध्ये पाठवण्यात आले होते..प्रशासनाची भूमिका आणि प्रश्नचिन्हमहानगरपालिका आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल यांनी स्पष्ट केले आहे की, व्हीव्हीआयपी सुरक्षेमध्ये कोणतीही हलगर्जी सहन केली जाणार नाही आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल..CM Security Breach : मुख्यमंत्री दौऱ्यात आंदोलक घुसलेच कसे? पोलिस, प्रशासन धारेवर; दोषींवर कारवाईचे संकेत!.मात्र, वारंवार होणाऱ्या या घटनांमुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सुरक्षा व्यवस्थेत काही गंभीर सिस्टिमॅटिक दोष (Systemic Weakness) आहेत का? गोरखपूरसारख्या मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यातच अशा चुका कशा काय होऊ शकतात?केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून हा प्रश्न सुटेल का, की सुरक्षेचे नवीन धोरण आखले जाईल? या दोन्ही घटनांमुळे गोरखपूर पोलिसांच्या आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सुरक्षा प्रोटोकॉलची आता उच्च स्तरावर समीक्षा केली जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.