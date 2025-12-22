देश

CM Yogi Adityanath: गोरखपूरमध्ये मुख्यमंत्री योगींच्या ताफ्यात शिरली गाय , सुरक्षेत पुन्हा गाफीलपणा! १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा झाली चूक

Security Response and Immediate Actions: गोरखपूरमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांच्या ताफ्यात गाय शिरली; सुरक्षा गाफील, सुपरवायझर निलंबित. १५ दिवसांत दुसऱ्या चुकीची घटना. व्हीव्हीआयपी सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह; प्रशासन उच्चस्तरीय समीक्षा करणार.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या व्हीव्हीआयपी (VVIP) सुरक्षेमध्ये वारंवार होणाऱ्या या चुकांमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

