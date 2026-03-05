देश

CM Yogi Adityanath: "रवी किशन नाचून-गाऊन पैसे कमवू शकतात, पण कालीबाडीच्या बाबांनी...?" गोरखपूरमध्ये योगींची टोलेबाजी, काय म्हणाले?

Ravi Kishan: गोरखपूरमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि खासदार रवी किशन यांच्यातील मैत्रीपूर्ण मजेशीर जुगलबंदी प्रेक्षकांना हसवून लोटपोट केले. होळीच्या उत्सवात राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षणांनी वातावरण रंगवले.
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोरखपूरमध्ये होळीचा उत्साह असताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि खासदार रवी किशन यांच्यातील 'मैत्रीपूर्ण जुगलबंदी'ने उपस्थितांमध्ये हास्याचे कारंजे उडवले. योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या मिश्किल शैलीत रवी किशन यांची फिरकी घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

Loading content, please wait...
festival
political
CM Yogi Adityanath
Celebration
holi

Related Stories

No stories found.