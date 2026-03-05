CM Yogi Adityanath: "रवी किशन नाचून-गाऊन पैसे कमवू शकतात, पण कालीबाडीच्या बाबांनी...?" गोरखपूरमध्ये योगींची टोलेबाजी, काय म्हणाले?

गोरखपूरमध्ये होळीचा उत्साह असताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि खासदार रवी किशन यांच्यातील 'मैत्रीपूर्ण जुगलबंदी'ने उपस्थितांमध्ये हास्याचे कारंजे उडवले. योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या मिश्किल शैलीत रवी किशन यांची फिरकी घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही..सोमवारी गोरखपूरच्या पांडेयहाता येथे आयोजित भक्त प्रल्हाद शोभायात्रेदरम्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भरसभेत रवी किशन यांची गंमत केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याने केवळ प्रेक्षकच नाही, तर स्वतः रवी किशनही हसून हसून लोटपोट झाले..नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री योगी?सभेला संबोधित करताना योगीजी म्हणाले, "रवी किशन तर कलाकार आहेत, ते कुठेही नाचून-गाऊन पैसे कमवू शकतात. पण कालीबाडीचे बाबा (पुजारी) कुठे कमवणार? जेव्हा तुमची समृद्धी होईल, तेव्हाच बाबांकडेही काहीतरी येईल!" त्यांच्या या विधानाचा रोख असा होता की, लोकांची प्रगती झाली तरच धार्मिक आणि सामाजिक संस्था टिकतील. पण हे सांगण्याची त्यांची पद्धत इतकी मजेशीर होती की अख्खा मंडप ठहाक्यांनी भरून गेला..योगीजींनी याआधीही घेतल्या आहेत 'मौज'रवी किशन आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यातील असे किस्से गोरखपूरमध्ये प्रसिद्ध आहेत. एका कार्यक्रमात कल्याण मंडपमचे उद्घाटन करताना योगी म्हणाले होते, "प्रत्येकाला आपल्या घरातील लग्न थाटामाटात व्हावे असे वाटते. आता प्रत्येकजण काही रवी किशन नाही, जो रोज (पडद्यावर) लग्न करेल!".एकदा स्वदेशी वस्तूंच्या वापराबाबत बोलताना योगींनी रवी किशनना टोकले होते. ते म्हणाले होते, "रवी किशन स्वदेशीबद्दल बोलतात, पण घड्याळ मात्र परदेशी वापरतात. जे बोलता, तेच वागा असं मी त्यांना सांगितलंय.".Rahgiri Anand Utsav : उज्जैनमध्ये राहगिरी आनंद उत्सव; शेतकऱ्यांना समर्पित सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग.रवी किशन यांचे प्रत्युत्तरआपल्या लाडक्या नेत्याची ही टोलेबाजी रवी किशन यांनीही खिलाडूवृत्तीने स्वीकारली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक करताना म्हटले की, "योगीजींनी उत्तर प्रदेशातील भ्रष्टाचाराचे दहन केले आहे. ते जपान दौऱ्यावरून दीड लाख कोटींची गुंतवणूक घेऊन आले आहेत, ज्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल." यावेळी रवी किशन यांनी खास होळीची गाणी गाऊन उपस्थितांचे मनोरंजनही केले. राजकारणातील हे हलके-फुलके क्षण कार्यकर्त्यांमध्ये आणि जनतेमध्ये एक वेगळाच उत्साह निर्माण करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.