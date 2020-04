देशातील काही दुकानं सुरु करण्यास परवानगी; पण...

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायसरने जगभरात थैमान घातले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, देशभरातील सर्व मॉल्स् आणि दुकानं बंद ठेवण्यात आली होती. मात्र, आता यातील काही दुकानं सुरु करण्यास अटींसह परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, मॉल्स् अद्यापही बंदच राहणार आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबत पत्रक काढले आहे. त्यावरून देशातील सर्व दुकानं काही अटींवर उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आजपासून विविध दुकानं सुरु करण्यात येणार आहेत. कोरोना व्हायरसचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव असलेल्या (हॉटस्पॉट) ठिकाणी आणि कँटोन्मेंट ठिकाणी मात्र दुकानं उघडी ठेवता येणार नाहीत. याशिवाय मद्य विक्रीची दुकानं, मॉल्स सुरू करण्यास अद्याप परवानगी देण्यात आली नाही.

पुणे, मुंबईतील दुकानं सुरु होणार नाहीत

राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची दुपारी व्हिडीओ कॉन्फरन्स होणार आहे. त्यामध्ये परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यानंतर त्याचे निकष जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. महाराष्ट्रात पुणे (हॉटस्पॉट), मुंबई (धारावी परिसर), सोलापूर शहर, बारामती, धुळे आणि मालेगाव असे हॉटस्पॉटचे भाग आहेत. तेथे दुकाने सुरू होण्याची शक्यता अजिबात नाही.

In rural areas, ALL shops, except those in shopping malls allowed to open.

In urban areas, all standalone/neighbourhood shops & shops in residential complexes are allowed to open. Shops in markets/market complexes & shopping malls are not allowed to open.

