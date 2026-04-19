Naimisharanya Tourism: नैमिषारण्य धाम बनणार पर्यटन हब; सरकारने मंजूर केला १०० कोटींचा आराखडा

उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्ह्यातील पौराणिक आणि अत्यंत पवित्र मानल्या जाणाऱ्या नैमिषारण्य धामचा आता कायापालट होणार आहे. राज्य सरकारने या क्षेत्राच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली असून, लवकरच या तीर्थस्थळाचे रूप पालटणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजागणपती आर. यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या विकासकामांचा संपूर्ण आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये केवळ मंदिर परिसरच नाही, तर सीतापूरची ऐतिहासिक ओळख असलेल्या रम्पा महलचाही समावेश आहे..नैमिषारण्य विकासाचे मुख्य आकर्षण१. भव्य कॉरिडॉरची निर्मिती: ललिता देवी मंदिर ते काली बाडी चौकापर्यंत एक विशेष कॉरिडॉर बनवण्यात येणार आहे. तसेच नैमिषारण्य-कल्ली मार्गावरून चक्रतीर्थ मार्गे राजघाटपर्यंत जाण्यासाठीही कॉरिडॉरचे काम केले जाईल.२. चक्रतीर्थाचे शुद्धीकरण: चक्रतीर्थ कुंडाजवळील नाल्याची दिशा बदलून सांडपाण्याची व्यवस्था सुधारण्यात येईल, जेणेकरून तीर्थाचे पावित्र्य जपले जाईल.३. पर्यटन सुविधा: भाविकांच्या सोयीसाठी राजघाट येथे पार्किंग आणि आधुनिक पर्यटन सुविधा केंद्र (Interpretation Center) उभारले जाणार आहे.४. पंचमुखी प्लाझा: नैमिषारण्य धाममध्ये 'पंचमुखी प्लाझा' नावाचे नवीन आकर्षण केंद्र विकसित केले जाईल..रम्पा महल: आता सीतापूरचे सांस्कृतिक केंद्रशहरातील ऐतिहासिक रम्पा महल आता 'सीतापूर सांस्कृतिक केंद्र' म्हणून ओळखले जाईल. या केंद्रामार्फत स्थानिक कला, शिक्षण, संस्कृती आणि परंपरांना प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे सीतापूरची एक वेगळी ओळख पर्यटकांसमोर येईल.नदी स्वच्छता आणि नवीन घाटमिश्रिखचे खासदार अशोक रावत यांच्या सूचनेनुसार, गोमती नदीच्या पलीकडे असलेल्या अमरगंज (जि. हरदोई) भागात नदीतील घाण साफ करून तिथेही राजघाटसारखाच सुंदर घाट बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे गोमतीच्या दोन्ही तीरांवर भाविकांना पूजेची सोय उपलब्ध होईल..वाहतूक कोंडीतून सुटकाभाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता, भैरमपूर रोड ते गयावर गावापर्यंत नवीन बायपास रस्ता तयार करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला याचे काम तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.या १०० कोटींच्या गुंतवणुकीमुळे नैमिषारण्य केवळ एक धार्मिक केंद्रच नाही, तर उत्तर प्रदेशातील एक प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित होणार आहे.