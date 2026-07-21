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Dengue Vaccine: डेंगीविरोधी लशीला सरकारचा हिरवा कंदील; ‘क्यूडेंगा’मुळे रुग्णालयात दाखल होण्याचा धोका घटण्यास मदत

Latest dengue vaccine news in India: देशातील पहिली डेंगीविरोधी लस ‘क्यूडेंगा’ला डीसीजीआयची मंजुरी; ४ ते ६० वयोगटासाठी दोन मात्रा, रुग्णालयात दाखल होण्याचा धोका लक्षणीय घटणार
Major Boost Against Dengue: Centre Clears Qdenga Vaccine for Public Use

Major Boost Against Dengue: Centre Clears Qdenga Vaccine for Public Use

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: डेंगी आजाराविरोधातील देशाच्या पहिल्याच लशीला औषध नियामक महासंचालनालयाने (डीसीजीआय) मंजुरी दिली आहे. जपानच्या टकेडा फार्मास्युटिकल्स नावाच्या कंपनीने ‘क्यूडेंगा’ नावाची ही लस विकसित केली आहे.

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