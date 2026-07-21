Dengue Vaccine: डेंगीविरोधी लशीला सरकारचा हिरवा कंदील; ‘क्यूडेंगा’मुळे रुग्णालयात दाखल होण्याचा धोका घटण्यास मदत

नवी दिल्ली: डेंगी आजाराविरोधातील देशाच्या पहिल्याच लशीला औषध नियामक महासंचालनालयाने (डीसीजीआय) मंजुरी दिली आहे. जपानच्या टकेडा फार्मास्युटिकल्स नावाच्या कंपनीने ‘क्यूडेंगा’ नावाची ही लस विकसित केली आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.डासांच्या चावण्यामुळे डेंगी आजार होतो. या आजारामुळे दरवर्षी देशात हजारो लोकांचा मृत्यू होतो. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार २०२३ मध्ये डेंगीने बाधित झालेल्यांची संख्या १८ हजार ३९१ इतकी होती. तर २०२४ मध्ये हाच आकडा ३२ हजार इतका होता. अस्वच्छतेमुळे डेंगी पसरवणाऱ्या डासांचा फैलाव वेगाने होतो. विशेषतः पावसाळ्यात डेंगीचा प्रकोप वाढतो..अभ्यासानंतरच मंजुरीटकेडाच्या ग्लोबल क्लिनिकल डेव्हलपमेंट कार्यक्रमांतर्गत क्यूडेंगा लशीच्या तीन टप्प्यांत १९ चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. यात २८ हजार लोकांना ही लस देण्यात आली होती. चाचण्यांच्या निष्कर्षाचा अभ्यास केल्यानंतर औषध नियामक महासंचालनालयाने या लशीला परवानगी दिली आहे. टप्पा तीनची डेन-३०२ क्लिनिकल चाचणी भारतात करण्यात आली होती. यात लसीची सुरक्षितता तसेच चार ते ६० वयोगटातील व्यक्तींची प्रतिकार शक्ती तपासण्यात आली होती. याचाही विचार परवानगी देताना करण्यात आला आहे. क्यूडेंगाचे ०.५ मिलिग्रॅमच्या दोन मात्रा तीन महिन्यांच्या कालावधीत दिल्या जातात..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.चाचणीची गरज नाहीक्यूडेंगा लस देण्यासाठीची वयोमर्यादा चार ते साठ वर्षे इतकी आहे. यापूर्वी डेंगी आजार झाला असला तरी ही लस दिली जाऊ शकते. अन्य लशीप्रमाणे क्यूडेंगा लस घेण्यापूर्वी कोणतीही चाचणी करावी लागत नाही. २०२२ मध्ये क्यूडेंगा लस पहिल्यांदा बाजारात आली होती. आतापर्यंत ४३ देशांनी या लसीला मान्यता दिली आहे. ज्या लोकांनी ही लस घेतली त्यांचा अभ्यास केला असता डेंगीची बाधा होणे अथवा या आजारामुळे रुग्णालयात दाखल होण्यापासून प्रभावी बचाव झाला असल्याचे महेंद्र नायक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.