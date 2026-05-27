उत्तर प्रदेशातील संभल (Sambhal) जिल्ह्यात योगी आदित्यनाथ सरकारच्या आदेशानुसार भूमाफियांवर आणि अवैध कब्जाधारकांवर प्रशासनाचा 'बुलडोझर ऐक्शन' (Bulldozer Action) अविरतपणे सुरू आहे. एका मोठ्या कारवाईत संभलच्या हयातनगर परिसरात तब्बल ४० वर्षे जुने असलेले अवैध अतिक्रमण प्रशासनाने जमीनदोस्त केले आहे. .या मोहिमेअंतर्गत हिंदू धर्मग्रंथ 'स्कंद पुराणात' उल्लेख असलेले प्राचीन व ऐतिहासिक 'वाग्भारती तीर्थ क्षेत्र' (Vagbharti Teerth), सार्वजनिक स्मशानभूमी, कब्रस्तान आणि चकरोड यांची सुमारे दीड बिघा सरकारी जमीन भूमाफियांच्या तावडीतून पूर्णपणे मुक्त करण्यात आली आहे. हयातनगरच्या कमलपूर सराय गावात झालेल्या या धडक कारवाईमुळे संपूर्ण परिसरातील अवैध कब्जाधारकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे..तहसील प्रशासन, महसूल विभाग (Revenue Department) आणि स्थानिक पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने मंगळवारी ही मोठी मोहीम राबवली. घटनास्थळी अनेक जेसीबी (JCB) मशिन्सच्या साहाय्याने बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेले कच्चे-पक्के बांधकाम तोडून टाकण्यात आले.महसूल विभागाच्या नोंदीनुसार, कोटला (सरायतरीन) येथील रहिवासी बेबी तबस्सुम फात्मा यांच्या कुटुंबाने वेगवेगळ्या गट क्रमांकाच्या सरकारी जमिनीवर दीर्घकाळापासून बेकायदेशीर ताबा मिळवला होता. यामध्ये गट संख्या ८१५ मधील नालीची जमीन, गाटा संख्या ८१३ मधील ऐतिहासिक तलाव, गट संख्या ८१६ मधील कब्रस्तान आणि गाटा संख्या ८१७ मधील चकरोडच्या जमिनीचा समावेश होता..असा आरोप आहे की, संबंधित महिलेचा मुलगा अंबर याने ही सर्व सरकारी जमीन स्वतःच्या शेतात मिळवली होती आणि ती गावकऱ्यांना बटाईने शेती करण्यासाठी दिली होती.संभलचे तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्कंद पुराणात ज्या 'वाग्भारती तीर्थाचा' गौरव करण्यात आला आहे, ते ऐतिहासिक स्थळ गट संख्या ८१३ मध्ये तलाव म्हणून सरकारी दप्तरी नोंदणीकृत आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळावर तसेच तिथल्या रस्त्यावर काही लोकांनी अतिक्रमण करून चक्क स्वतःची नावे देखील लावून घेतली होती..सुरुवातीला कब्जाधारक प्रशासनाला रस्ता सोडण्यास नकार देत होते, परंतु प्रशासनाने दाखवलेल्या कडक कायदेशीर भूमिकेनंतर ते तीर्थक्षेत्राकडे जाणारा रस्ता देण्यास तयार झाले. भविष्यात कोणताही वाद निर्माण होऊ नये, म्हणून आता त्या रस्त्याच्या जमिनीचा अधिकृत खरेदीखत थेट सरकारच्या बाजूने करून घेतला जाणार आहे..या कारवाईच्या वेळी घटनास्थळावर मोठ्या संख्येने ग्रामीण नागरिक उपस्थित होते. संभल प्रशासनाने स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, सरकारी जमीन, ऐतिहासिक-धार्मिक स्थळे आणि सार्वजनिक वापराच्या जागांवर केलेले कोणतेही बेकायदेशीर अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही.प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील इतर संवेदनशील आणि अतिक्रमित भागांची यादी तयार केली जात असून, येत्या काळात अशा अवैध कब्जाधारकांवर आणखी तीव्र कारवाई केली जाईल, असे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.