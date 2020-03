गुड न्यूज! सहा महिन्यांनी होणार पगारवाढ, कारण...

नवी दिल्ली : होय, खरंच दर सहा महिन्यांनी पगारवाढ करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतला आहे. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा मिळण्यासाठी सहा महिन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने नोकरदारांसाठी ही नवी योजना आणली आहे. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदारांसाठीच ही वाढ असणार आहे. महागाईची झळ बसत असलेल्या खासगी क्षेत्रातील नोकदारांना दिलासाच मिळाला आहे. नव्या महागाई निर्देशांकानुसार, ही वेतनवाढ निश्चित केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे इंडस्ट्रीयल सेक्टर (औद्योगिक क्षेत्र) 3 कोटी नोकरदारांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत प्रत्येक 6 महिन्यांनंतर खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचे मूल्यांकन केले जाते. सरकारने या संदर्भात एक समिती स्थापन केली आहे. कामगार मंत्रालयाचे सल्लागार बी. एन. नंदा यांनी 27 फेब्रुवारीला एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत इंडस्ट्रीयल सेक्टरमधील कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून महागाई निर्देशांकानुसार ही वाढ देण्यात येईल असे सांगण्यात आले.

