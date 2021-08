By

जवळपास दीड वर्षांपासून देशात कोरोना विषाणूनं थैमान घातलं आहे. कोरोनाला थोपवण्यासाठी देशभरात लॉकडाउन लावण्यात आला. त्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली, अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना Work From Home चा पर्याय दिला. या कालावधीत सोशल मीडियावर Work From Home बाबतच्या अनेक पोस्ट व्हायरल होत आहेत. यामध्ये सरकार Work From Home सुरु करणार असल्याचा दावा केला जात आहे. यावरच माहिती प्रसारण मंत्रालयाने मोठा खुलासा केला आहे.

सरकारकडून Work From Home ची कोणतीही योजना आणलेली नाही. धोकादायक लिंकपासून सावध राहा, असा निर्वाणीचा इशारा पीआयबीने (PIB) दिला आहे. सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या घोषणा मंत्रालय आणि विविध विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन केल्या जातात. तसेच सोशल मीडियाच्या अधिकृत खात्यावरुनही घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे सोशल मीडियावर येणाऱ्या कोणत्याही व्हायरल मेसेजवर लक्ष देऊ नये, असेही पीआयबीने सांगितलं आहे.

हेही वाचा: अफगाणिस्तानमध्ये 300 तालिबान्यांचा खात्मा, अनेकजण बंदी

काय आहे व्हायरल मेसेज?

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या मेसेजमध्ये म्हटलेय की, केंद्र सरकार एका संस्थेमार्फत Work From Home ही योजना आणत आहे. 300 रुपयांमध्ये तुम्ही यासाठी नोंदणी करु शकता. नोंदणी झाल्यानंतर 50 रुपये तुम्हाला रिटर्न मिळतील. यामध्ये पाच मिनिटांत पैसे कसं कमवायचं सांगितलं जाईल. तुम्ही घरबसल्या हजारो रुपये कमवू शकता. दिवसाला घरबसल्या 10 हजार रुपये कमवायची संधी.

दरम्यान, यापूर्वीही सोशल मीडियावर असे बरेच उपाय व्हायरल झाले आहेत. सोशल मीडियावरील कोणत्याही पोस्टवर विश्वास ठेवण्याआधी सत्यता पडताळून पाहावी.