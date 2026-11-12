Supreme Court: आरक्षणवाढीच्या निर्णयाविरोधात सरकारची सर्वोच्चमध्ये धाव; एससी-एसटी आरक्षणवाढ रद्दला आव्हान

बंगळूर: अनुसूचित जातींचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के, तर अनुसूचित जमातींचे आरक्षण तीन टक्क्यांवरून सात टक्के करण्याचा निर्णय रद्द करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यासाठी सरकारने विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केली आहे. सरकारने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार २८ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यास मंजुरी दिली होती. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.यापूर्वी १८ डिसेंबर २०२५ रोजी विधानसभेत आरक्षणवाढीला घटनात्मक संरक्षण देण्यासाठी हा निर्णय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला होता. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ५६, ४३२ पदांच्या भरती प्रक्रियेला मंजुरी दिली. मात्र, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत अनुसूचित जाती-जमातींच्या उमेदवारांसाठी वाढीव सहा टक्के आरक्षणाची पदे अनुशेष म्हणून राखून ठेवली आहेत. त्यामुळे संबंधित उमेदवारांचा अतिरिक्त आरक्षणाचा हक्क सुरक्षित राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. .अनुसूचित जातींमधील अतिमागास समुदायांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी अंतर्गत आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर १६ दिवसांच्या आत याचिका दाखल केली आहे. आरक्षणवाढीला नवव्या अनुसुचीत समाविष्ट करून घटनात्मक संरक्षण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. .भाजप सरकारने घटनात्मक संरक्षण दिले नाही न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहन दास आयोगाने जुलै २०२० मध्ये आरक्षणवाढीची शिफारस केली होती. या निर्णयाला न्यायालयीन आव्हानांपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी तो संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याची सूचनाही आयोगाने केली होती. मात्र, ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी तत्कालीन कायदामंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी आरक्षणवाढीला नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करून न्यायालयीन हस्तक्षेपापासून संरक्षण दिले जाईल, असे जाहीर केले होते. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...प्रत्यक्षात भाजप सरकारने घटनादुरुस्तीचा मार्ग न स्वीकारता अध्यादेश काढला आणि २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कायदा मंजूर केला. २१ मार्च २०२३ रोजी तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री ए. नारायणस्वामी यांनी सरकारकडून आरक्षणवाढीबाबत कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे आलेला नसल्याचे संसदेत सांगितले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.