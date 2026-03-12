देश

Government Stray Dog Policy : शिकवायचं की कुत्री मोजायची? आता भटक्या कुत्र्यांची जबाबदारी शिक्षकांवर? सरकारचा अजब फतवा, काय आहे नेमका प्लॅन?

Government Plan to Control Stray Dogs Near Schools : राज्यात भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार शाळांमधील एका शिक्षकाला नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याची योजना आखत आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
बेळगाव : मुलांना दूध-अंडी देण्याची नोंद ठेवा, मतदार यादी पुनरावलोकनासाठी बीएलओची जबाबदारी घ्या, यासह इतर सरकारी कामांची जबाबदारी शिक्षकांवर (why stray dogs increasing near schools) आहे. आता लवकरच कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारतर्फे हाती घेतल्या जाणाऱ्या योजनेसाठी सरकारी आणि अनुदानित शाळेतील प्रत्येकी एका शिक्षकाची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली जाणार आहे.

