Green Army: खुरपे चालवणाऱ्या हातांत आता रायफल; वाराणसीच्या ग्रामीण महिलांची ‘पिस्टलवाली सून’ म्हणून ओळख, मोदींकडूनही कौतुक

वाराणसी ; शेतात विळा आणि खुरपे चालवणाऱ्या, घरात घुंघट घेऊन वावरणाऱ्या वाराणसीतील ग्रामीण महिला आता रायफल शूटिंगचे प्रशिक्षण घेत आहेत. रोहनिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील देउरा गावात ‘ग्रीन आर्मी’च्या माध्यमातून सुमारे ४०० महिला मोफत नेमबाजीचे धडे गिरवत आहेत. त्यांच्या या नव्या ओळखीमुळे त्यांना ‘पिस्टलवाली सून’ असे म्हटले जात आहे. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या महिलांच्या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे.या महिलांमध्ये प्रामुख्याने ४५ ते ६० वयोगटातील गृहिणींचा समावेश आहे. घरातील कामे आटोपल्यानंतर त्या दररोज शूटिंग रेंजवर सरावासाठी जातात. यातील निवडक २० महिलांना वाराणसी शहरातील शूटिंग रेंजवर व्यावसायिक खेळाडूंप्रमाणे विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. जिल्हा आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांसह खासदार क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदके जिंकण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे..डोक्यावरील पदर ते शूटिंग रेंजपर्यंतचा प्रवासदेउरा गावातील अनेक महिलांचे आयुष्य आतापर्यंत शेती आणि घरकामाभोवती केंद्रित होते. पारंपरिक सामाजिक बंधनांमुळे घराबाहेर पडून अशा प्रकारचे प्रशिक्षण घेणे त्यांच्यासाठी सोपे नव्हते. सुरुवातीला कुटुंबीय आणि समाजाच्या विरोधाचाही सामना करावा लागला. मात्र, हळूहळू महिलांनी हा अडथळा पार केला आणि नेमबाजीचे प्रशिक्षण सुरू केले.गावातील शूटिंग रेंजवर सुमारे ४०० महिला नियमित सराव करतात. त्यापैकी कौशल्य आणि कामगिरीच्या आधारे निवडलेल्या २० महिलांना शहरातील मुख्य शूटिंग रेंजवर पुढील प्रशिक्षण दिले जात आहे..२७० गावांमध्ये ग्रीन आर्मीचे कामग्रीन आर्मीची स्थापना रवी मिश्रा यांनी केली आहे. पूर्वांचल परिसरातील सुमारे २७० गावांमध्ये या संघटनेशी २,६०० हून अधिक महिला जोडल्या गेल्या आहेत. गावांमधील अवैध दारू विक्रीविरोधात आवाज उठवणे, महिला आणि मुलींचे आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण तसेच पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृती करणे अशी विविध कामे संघटनेच्या माध्यमातून केली जातात.सामाजिक प्रश्नांवरील कामासोबतच महिलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि त्यांना आत्मरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी खेळांची जोड देण्यात आली आहे. त्यातून रायफल शूटिंगचा उपक्रम सुरू झाला..दररोज दीड तास नेमबाजीचा सरावशूटिंग तज्ज्ञ संतोष सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. दररोज सुमारे दीड तास चालणाऱ्या सरावात सुरुवातीची १० ते १५ मिनिटे सैद्धांतिक माहिती दिली जाते. यात रायफल पकडण्याचे तंत्र, श्वासावर नियंत्रण आणि नेमबाजीचे नियम समजावले जातात. त्यानंतर प्रत्यक्ष शूटिंगचा सराव घेतला जातो.प्रशिक्षकांच्या मते, वयाच्या आठव्या वर्षानंतर कोणत्याही वयोगटातील व्यक्ती नेमबाजी शिकू शकते. त्यामुळे वयाच्या ४५ ते ६० व्या वर्षात प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलाही कौशल्य आत्मसात करत आहेत. एखाद्या दिवशी सरावाला उपस्थित राहता न आल्यास घरी कोणत्या पद्धतीने सराव करायचा, याचे मार्गदर्शनही त्यांना केले जाते..पदके जिंकण्यासोबत नव्या पिढीला प्रेरणाया उपक्रमातील अनेक महिलांनी जिल्हास्तरीय स्पर्धा आणि खासदार क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. आता त्यांचे लक्ष्य अधिक स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊन पदके मिळवण्याचे आहे. त्याचबरोबर गावातील तरुण मुलींनाही नेमबाजी आणि आत्मरक्षणाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.घरकाम आणि शेतीची जबाबदारी सांभाळतानाच नव्या कौशल्याचा सराव करणाऱ्या या महिलांचा प्रवास ग्रामीण भागातील मुलींसाठी खेळाच्या नव्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.