Methanol Fuel : कार्बन डाय ऑक्साइडमधून मिळणार मिथेनॉल इंधन

पर्यावरणाची अधिक हानी न पोहोचता वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी केले संशोधन.
नवी दिल्ली - गुवाहाटी येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेतील (आयआयटी) संशोधकांनी सूर्यप्रकाशाच्या साहाय्याने कार्बन डायऑक्साइडचे रूपांतर मिथेनॉल इंधनात करणारा प्रकाश-उत्प्रेरक पदार्थ विकसित केला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

