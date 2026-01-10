उत्तर प्रदेशात ई-बस निर्मितीला गती; अशोक लेलँडच्या भव्य कारखान्याचे CM योगी आदित्यनाथांनी केले उद्घाटन

उत्तर प्रदेशातील औद्योगिक प्रगतीला अधिक वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लखनौमध्ये 'अशोक लेलँड' कंपनीच्या भव्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. याप्रसंगी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती. या नव्या प्रकल्पामुळे उत्तर प्रदेश आता केवळ क्षमतांचा प्रदेश न राहता, त्या क्षमतांचे प्रत्यक्ष निकालात रूपांतर करणारा प्रदेश बनला आहे, असे गौरवपूर्ण उद्गार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काढले..७० एकरमध्ये विस्तारलेला अत्याधुनिक प्रकल्पलखनौमधील सरोजनी नगर भागात सुमारे ७० एकर जमिनीवर हा कारखाना उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रामुख्याने ई-बस, ई-ट्रॅव्हलर आणि ई-लोडिंग वाहनांची निर्मिती केली जाणार आहे. कारखान्याचे उद्घाटन केल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः ई-बसमध्ये बसून प्रवासाचा आनंद घेतला. हा प्रकल्प उत्तर प्रदेशातील वाहन उद्योगासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे..गुंतवणुकीचे जागतिक केंद्र: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथकार्यक्रमाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या आठ वर्षांत उत्तर प्रदेशात मोठे बदल झाले आहेत. "आज उत्तर प्रदेश केवळ देशातीलच नव्हे, तर जगातील गुंतवणूकदारांचे आवडते ठिकाण बनले आहे. त्यामुळेच राज्याला आतापर्यंत ४५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मिळाले आहेत," अशी माहिती त्यांनी दिली. देशातील एकूण एक्सप्रेसवेपैकी ५५ टक्के वाटा एकट्या उत्तर प्रदेशात असून, रॅपिड रेल आणि १८ हजार स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून राज्य वेगाने प्रगती करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..उत्तर प्रदेशाची रेटिंग आता 'एक्सीलेंट': राजनाथ सिंहसंरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मुख्यमंत्री योगी यांच्या कामाचे कौतुक करताना सांगितले की, ज्या पद्धतीने राज्याचा कारभार सुरू आहे, त्यावरून उत्तर प्रदेशची रेटिंग आता 'एक्सीलेंट' (उत्कृष्ट) आहे असे म्हणता येईल. "पूर्वी ज्या राज्याची ओळख दंगली आणि खराब कायदा-सुव्यवस्थेसाठी होती, ते राज्य आता गुंतवणुकीत आघाडीवर आहे. आता उत्तर प्रदेशात ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची निर्मिती होत आहे, ही मोठी बाब आहे," असेही त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे स्थानिक तरुणांना राज्यातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने मोठे पाऊलकेंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी या प्रकल्पाचे महत्त्व सांगताना म्हटले की, हा केवळ एका राज्याचा विजय नसून, आत्मनिर्भर भारत आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या दिशेने टाकलेले हे एक मोठे पाऊल आहे. भारताचे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे जे लक्ष्य आहे, ते गाठण्यासाठी असे ई-वाहन प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.हिंदुजा समूहाच्या या गुंतवणुकीमुळे उत्तर प्रदेशच्या औद्योगिक शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. उत्तर प्रदेशातील सुधारलेली कायदा-सुव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांमुळे आता मोठ्या जागतिक कंपन्या या राज्याकडे आशेने पाहत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.