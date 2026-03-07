Success Story: पहिल्यांदा IPS, पण स्वप्न IASचं! किराणा दुकानदाराच्या मुलीने दुसऱ्या प्रयत्नात कसं मिळवलं यश?

उत्तर प्रदेशातील शामली जिल्ह्यातील कांधला शहरातून एका साध्या कुटुंबातील तरुणीने यूपीएससीत ९ रँक मिळवून नवा कीर्तिमान रचला आहे. आस्था जैन या तरुणीने देशातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एकामध्ये पहिल्या दहा उमेदवारांमध्ये स्थान पटकावले. छोट्या शहरातून येऊन एवढे मोठे यश संपादन करणे ही केवळ तिच्या वैयक्तिक मेहनतीची कहाणी नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे. यशानंतर तिच्या घरासह परिसरात आनंदाचे वातावरण पसरले असून, नातेवाईक आणि स्थानिक नागरिक सतत अभिनंदन करत आहेत..UPSC Result: 'कोचिंग क्लास'शिवाय झाली आयपीएस! शेतकऱ्याच्या लेकीचं यूपीएससी परीक्षेत मोठं यश.वडील किराणा दुकान चालवतातआस्था जैन या कांधला येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे वडील किराणा दुकान चालवतात. आर्थिकदृष्ट्या मर्यादित संसाधने असूनही कुटुंबाने तिच्या शिक्षणासाठी आणि स्वप्नपूर्तीसाठी कधीही तडजोड केली नाही. लहानपणापासूनच आस्था अभ्यासात हुशार होती. तिने शामलीतील एका खाजगी शाळेतून शालेय शिक्षण पूर्ण केले. त्या काळात ती नेहमीच उच्च गुणांसह उत्तीर्ण होत असे. शालेय शिक्षणानंतर ती दिल्लीत गेली आणि दिल्ली विद्यापीठातून पदवी मिळवली. महाविद्यालयीन काळातच तिने यूपीएससीत करिअर करण्याचे ठाम ध्येय ठरवले होते..संघर्ष आणि चिकाटीआस्थाची यशोगाथा संघर्ष आणि चिकाटीची आहे. यूपीएससीच्या पहिल्या प्रयत्नातच तिने १३१ वा रँक मिळवला आणि भारतीय पोलिस सेवेत निवड झाली. मात्र, तिचे मन सुरुवातीपासूनच भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) सामील होण्यात होते. त्यामुळे आयपीएस प्रशिक्षण सुरू असतानाही तिने अभ्यास चालू ठेवला. प्रशिक्षणाच्या व्यस्त दिनचर्येतही नियमित अभ्यास करणे सोपे नव्हते, तरीही तिने शिस्त आणि मेहनतीच्या जोरावर हे आव्हान पार केले. दुसऱ्या प्रयत्नात तिला नववे रँक मिळाले आणि तिचे आयएएस होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले..स्व-अभ्यास आणि योग्य रणनीती ही मुख्य कारणेतिच्या यशामागे स्व-अभ्यास आणि योग्य रणनीती ही मुख्य कारणे आहेत. आस्थाने प्रथम अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचा पॅटर्न पूर्णपणे आत्मसात केला. त्यानंतर चालू घडामोडींवर बारकाईने लक्ष केंद्रित केले आणि नियमित मॉक टेस्ट देऊन तयारी मजबूत केली. कोचिंग क्लासेसवर अवलंबून राहण्याऐवजी तिने स्वतःच्या प्रयत्नांना महत्त्व दिले..कुटुंबाचा अथक पाठिंबा हा तिच्या यशाचा पायाकुटुंबाचा अथक पाठिंबा हा तिच्या यशाचा पाया आहे. पालकांनी तिला प्रत्येक टप्प्यावर प्रोत्साहन दिले आणि अभ्यासासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण केले. यशानंतर कुटुंबीय अतिशय आनंदी आहेत. संपूर्ण प्रदेशातील लोक तिच्या यशाचे कौतुक करत आहेत..UPSC Success Story Kolhapur : एसटीची सुरळीत सुविधा नसलेल्या शाहुवाडीच्या तुरुकवाडीतील सुपुत्राची 'युपीएससी'त गगनभरारी; हर्षवर्धन पाटील देशसेवेसाठी सज्ज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.