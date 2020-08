खऱ्या भारताचे दर्शन! मंदिराच्या रक्षणासाठी मुस्लिम तरुणांनी तयार केली साखळी

बेंगलुरु- हिंसा नेहमीच वाईट अनुभव देऊन जाते, मात्र बंगलुरुमधील एका घटनेला आठवणीत ठेवले जाईल. बेंगलुरुचे काँग्रेसचे आमदार श्रीनिवास मूर्ती यांचा भाचा पी नवीन याने सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्ट केली होती. त्यामुळे बंगळुरु शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या प्रकरणात संतप्त जमावाने मूर्ती यांच्या घराची तोडफोड केली. यावेळी जाळपोळही करण्यात आली. मूर्ती यांच्या घराच्या समोर एक हनुमानाचे मंदिर आहे. मुस्लीम युवकांनी साखळी बनवून या मदिराला वाचवण्याचे काम केले आहे. मुस्लीम तरुणांच्या या प्रयत्नांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मुस्लीम तरुणांनी एकमेकांचे हात धरुन साखली तयार केली. अशा प्रकारे तरुणांची मंदिराचे रक्षण केल्याने त्यांचे कौतुक होत आहे.

बंगळुरु हिंसाचाराची घटना कटाचा भाग असू शकते, राजकारण्यांचा हात असल्याचा होतोय...

वादग्रस पोस्ट प्रकरणी बंगळुरुमध्ये तणाव आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत पोलिसांनी 110 जणांना अटक केली आहे. सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्या प्रकरणी पी नवीन याला देखील अटक करण्यात आली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी शहरात 144 कलम लागू करण्यात आला आहे. धार्मिक भावना दुखावलेला अल्पसंख्याकांच्या गटाने काँग्रेस आमदाराच्या घरावर हल्ला केला. यावेळी जमावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्च करावा लागला, तसेच अश्रू धुळकांड्याही फोडाव्या लागल्या आहेत.

#WATCH Karnataka: A group of Muslim youth gathered and formed a human chain around a temple in DJ Halli police station limits of Bengaluru city late last night, to protect it from arsonists after violence erupted in the area. (Video source: DJ Halli local) pic.twitter.com/dKIhMjQh96

— ANI (@ANI) August 12, 2020