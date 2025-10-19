GST Reforms : बाजारावर लक्ष्मी प्रसन्न; नवरात्रोत्सवात जीएसटी कपातीचा फायदा, बाजारपेठेत उलाढाल

नवी दिल्ली : नवरात्रोत्सवाच्या प्रारंभी लागू झालेल्या मालमत्ता आणि वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) सुधारणांमुळे करकपातीचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला असल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केला. तसेच पंतप्रधान मोदींनी दिलेली ही दिवाळी भेट असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे धनत्रयोदशीच्यानिमित्ताने देशभर सराफा बाजारामध्ये खरेदीसाठी नागरिकांनी एकच गर्दी केली होती. वाहने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि उपकरणे यांच्या बाजारपेठेत मोठी उलाढाल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल तसेच माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या समवेत आज झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी ‘जीएसटी’मधील सुधारणांबाबतचे प्रगतिपुस्तक सादर केले. या दर कपातीमुळे वाहने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे व अन्य ग्राहकोपयोगी वस्तुंची भरघोस विक्री झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात ‘जीएसटी’तील सुधारणांचे सूतोवाच केले होते. त्यानंतर जीएसटी परिषदेने कर कपातीवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर २२ सप्टेंबरपासून सुधारित ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी सुरू झाली. या बदलांमुळे खाद्यपदार्थ, दैनंदिन वापरातील जीवनावश्यक वस्तू तसेच ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या भावात मोठी कपात करण्यात आल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते..‘त्या’ वस्तूंवर बारीक नजरया पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की ‘‘ या दर कपातीनंतर ग्राहकांना त्याचा लाभ व्हावा यासाठी सरकार ५४ दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर बारकाईने लक्ष ठेवून होते. प्रत्येक वस्तूमध्ये, जीएसटी सुधारणांमुळे मिळणारा कर लाभ अंतिमतः ग्राहकांपर्यंत पोहोचला असून पंतप्रधानांनी ही दिवाळी भेट दिली आहे.’’ .मारुती, महिंद्रा, टाटा जोरातवाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल म्हणाले, ‘‘ नवरात्रोत्सवात वाहन विक्रीत वाढ झाली असून मारुती सुझुकीने पहिल्या आठ दिवसांत १.६५ लाख कार विकल्या आहेत. महिंद्रा कंपनीच्या विक्रीत ६० टक्क्यांनी वाढ झाली आणि ‘टाटा’ने ५० हजारांहून अधिक वाहने विकली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रानेही विक्रीचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. जागतिक पातळीवरील अस्थिर परिस्थितीत भारताच्या विकासाची गती इतकी मजबूत झाली आहे, की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला विकासदराचा अंदाज ६.६ टक्क्यांपर्यंत सुधारित करावा लागेल.’’.निलेश घायवळ पुरता अडकला! पुणे पोलिसांची कारवाई | Nilesh Ghaiwal, Pune Crime News | Sakal News.अर्थमंत्र्यांचे दावेकरकपातीमुळे सामान्यांच्या हाती पैसेतीन चाकींच्या विक्रीत साडेपाच टक्के वाढदुचाकी विक्री २१.६ लाख युनिटवर पोचलीप्रवासी वाहनांची विक्री ३.७२ लाखांवरएसी’ची विक्री दुप्पट, टीव्ही विक्रीत ३० टक्के वाढ.काँग्रेसने जीएसटी आणण्याचे धाडस दाखविले नव्हते. मोदी सरकारने जीएसटी आणला अन् लागू केला आणि त्यात महत्त्वाचे बदलही घडवून आणले. काँग्रेस नेत्यांनी माजी अर्थमंत्र्यांकडून (चिदंबरम) शिकवणी घ्यावी.- निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री.यंदा २० लाख कोटी रुपयांच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा अतिरिक्त वापर होण्याची शक्यता आहे. या उपकरणांच्या विक्रीत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जीएसटी सुधारणांमुळे अन्नधान्याच्या किमती कमी होत आहेत. - अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.