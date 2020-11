गुजरातमधील कोविड हॉस्पिटलच्या आयसीयूत आग; 5 रुग्णांनी गमावला जीव

गुजरातमधील राजकोट येथील कोविड रुग्णालयातील आयसीयूत आग लागल्याची घटना घडली आहे. शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या घटनेत 5 जणांनी आपला जीव गमावला आहे. शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला असून गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

Correction| Gujarat: Five people died after a fire broke out at Shivanand COVID Hospital in Rajkot, last night. CM Vijay Rupani has ordered a probe into the incident. The cause of the fire is yet to be ascertained.

— ANI (@ANI) November 27, 2020