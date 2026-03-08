Gujarat Crime: प्रसिद्ध मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन विद्यार्थिनी आढलल्या मृतावस्थेत ; ChatGPT ला विचारली जीवन संपवण्याची पद्धत

गुजरातमधील सुरत शहरात स्वामीनारायण मंदिराच्या बाथरूममध्ये दोन तरुण महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी मृतावस्थेत आढळल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ माजली आहे. वय वर्षे १८ ते २० दरम्यान असलेल्या या दोन्ही मुलींनी जीवन संपवण्याच्या उद्देशाने चॅटजीपीटी या प्लॅटफॉर्मवर ‘जीवन कसे संपवावे’ याबाबत शोध घेतला होता, अशी धक्कादायक माहिती पोलिसांनी उघड केली आहे..शुक्रवारी दुपारीपासून दोन्ही मुली बेपत्ताशनिवारी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी दुपारीपासून दोन्ही मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यांच्या कुटुंबीयांनी तत्काळ दिंडोली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मुलींचे मोबाइल फोन सक्रिय असल्याचे दिसत होते, परंतु कोणत्याही कॉलला उत्तर मिळत नव्हते. पोलिसांनी फोनच्या लोकेशनचा वापर करून सानिया गावातील स्वामीनारायण मंदिराच्या परिसरात शोध सुरू केला. तेथे मंदिराजवळ मुलींची स्कूटर उभी असलेली आढळली..Pune Crime News : पुण्यात महिला दिनीच धक्कादायक प्रकार, “तू खूप सुंदर दिसतेस” म्हणत डिलिव्हरी बॉयकडून तरुणीचा विनयभंग; आरोपी सीसीटीव्हीत कैद.सीसीटीव्ही फुटेजसीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांना कळाले की, दोन्ही मुली मंदिराच्या बाथरूमकडे जाताना दिसत आहेत. बाथरूमचा दरवाजा तोडून आत डोकावले असता दोन्ही मुली बेशुद्ध अवस्थेत पडलेल्या दिसल्या. तातडीने एका मुलीला सिव्हिल हॉस्पिटल तर दुसऱ्याला स्माइमर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र, दोन्ही रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..घटनास्थळी झडती घेतली असताघटनास्थळी झडती घेतली असता बाथरूममध्ये भूल देण्याचे इंजेक्शन पडलेले सापडले. याशिवाय, एका मुलीच्या मोबाइल फोनच्या गॅलरीमध्ये जीव संपवण्याच्या संबंधित काही फोटो आढळले. या पुराव्यांवरून पोलिसांनी प्राथमिक तपासात आत्महत्येची शक्यता वर्तवली आहे. दोन्ही मृतदेहांचे पोस्टमॉर्टम करण्यात आले असून, पुढील तपास सुरू आहे..दोन्ही मुली वेगवेगळ्या महाविद्यालयात शिकत होत्यासहाय्यक पोलिस आयुक्त एन.पी. गोहिल यांनी सांगितले की, दोन्ही मुली वेगवेगळ्या महाविद्यालयात शिकत होत्या. शाळेच्या दिवसापासून त्या चांगल्या मैत्रिणी होत्या. त्यांनी असे टोकाचे पाऊल का उचलले, यामागील कारणे शोधण्यासाठी पोलिस प्रयत्नशील आहेत. कुटुंबीयांसह परिसरातील नागरिकांमध्ये या घटनेने मोठी दुःखाची लाट निर्माण झाली आहे.पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणात आणखी कोणतीही नवीन माहिती समोर आल्यास ती तपासात समाविष्ट करण्यात येईल. सध्या दोन्ही मुलींच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू असून, घटनेची पूर्ण पार्श्वभूमी उघड करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्यात आले आहे..Pune Crime News : पुण्यात खळबळ ! नामांकित महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकाने संपवले जीवन, राहत्या घरी घेतला गळफास; धक्कादायक कारण समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.