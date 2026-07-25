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Heavy Rain Effects: गुजरातमध्ये पावसाचा धुमाकूळ कायम, आसाममध्ये गंभीर स्थिती, काश्‍मीरमध्येही हजेरी

Gujarat Faces Third Day of Heavy Rain: गुजरातमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती गंभीर बनली असून हजारो नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे.
Heavy Rain Effects

Heavy Rain Effects

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहमदाबाद: गुजरातमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी मुसळधार पावसाचा कहर कायम असून जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. पूरस्थितीमुळे आतापर्यंत सुमारे ३८ हजार नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले असून ३५२ जणांची सुटका करण्यात आली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. गेल्या २४ तासांत राज्यातील काही भागांत ४०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाला.

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