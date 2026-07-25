अहमदाबाद: गुजरातमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी मुसळधार पावसाचा कहर कायम असून जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. पूरस्थितीमुळे आतापर्यंत सुमारे ३८ हजार नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले असून ३५२ जणांची सुटका करण्यात आली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. गेल्या २४ तासांत राज्यातील काही भागांत ४०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाला..त्यामुळे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तसेच लष्कराला बचावकार्यात उतरविले आहे. अनेक जिल्ह्यांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आली असून दक्षिण गुजरातमधील रेल्वेमार्गांवर पाणी साचल्याने मुंबईकडे जाणाऱ्या पाच रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या. दक्षिण गुजरातमधील वलसाड, नवसारी, सुरत, तसेच मध्य गुजरातमधील अहमदाबाद आणि खेडा जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाली. शुक्रवारी सकाळपासून वाव-थराड, अमरेली आणि खेडा जिल्ह्यांत जोरदार पाऊस सुरू राहिल्याने प्रशासन सजग आहे. आतापर्यंत पावसात अडकलेल्या ३५२ जणांना सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात आले असून तापी जिल्ह्यात एका मृत्यूची नोंद झाली..ओडिशातून हवाईमार्गे आणलेल्या एनडीआरएफच्या चार तुकड्या सुरतमार्गे वलसाड आणि नवसारी येथे पाठविल्या आहेत. तसेच लष्कराच्या दोन तुकड्याही बचावकार्यात तैनात करण्यात आल्या असून गरजेनुसार आणखी पथके पाठविण्यात येणार आहेत. राज्यातील ३५ तालुक्यांत २०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. अहमदाबादमध्ये रस्ते जलमय झाल्याने डझनभर अंडरपास बंद ठेवावे लागले..BSF Jawan: सहकाऱ्याने केलेल्या गोळीबारात जवानाचा मृत्यू.मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी प्रशासनाला सजग राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. वलसाड जिल्ह्यातील उंबरगाव तालुक्यात दोन दिवसांत १, ३०० मिमीहून अधिक पाऊस झाल्याने उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी घटनास्थळी आढावा घेतला. या जिल्ह्यात आतापर्यंत १२, ३७६ नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने महिसागर, पंचमहाल आणि दाहोद जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट, तर वलसाड, तापी, नवसारी, सुरत, भरुच, बडोदा, अहमदाबाद, खेडा, गांधीनगर आणि आणंद आदी जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे..आसाममध्ये ४७ जणांचा मृत्यू गुवाहाटी : आसाममध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती शुक्रवारीही गंभीरच राहिली असून अनेक नद्यांची पाणीपातळी वाढत आहे. राज्यात पुरामुळे आतापर्यंत ४७ जणांचा मृत्यू झाला असून ११ जिल्ह्यांतील ७.२१ लाखांहून अधिक नागरिकांना फटका बसला आहे. सुमारे ४० जण बेपत्ता असून मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेणार आहेत. पूराचा सर्वाधिक फटका शिवसागर जिल्ह्याला बसला असून तेथे ३.८ लाख, चराईदेवमध्ये १.९ लाख, तर जोरहाटमध्ये १.२ लाखांहून अधिक नागरिक पुराच्या तडाख्यात सापडले. ८८३ गावे पाण्याखाली असून २५, ३७५.४४ हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. ३.७१ लाखांहून अधिक जनावरांना पुराचा फटका बसला आहे..Chandrashekhar Bawankule: विद्यार्थ्यांच्या नव्हे, राहुल यांच्या आंदोलनाला ‘नौटंकी’ म्हटले; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण.काश्मीर खोऱ्यात संततधार श्रीनगर:काश्मीर खोऱ्यात सलग चौथ्या दिवशी शुक्रवारीही अधूनमधून पाऊस सुरू राहिल्याने बहुतांश नद्या व ओढ्यांतील पाणीपातळी उंचावली असून पूरस्थितीची भीती निर्माण झाली आहे. मात्र, गुरुवारी रात्री पूर इशारा पातळी ओलांडलेल्या झेलम नदीची पाणीपातळी आता हळूहळू कमी होऊ लागली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. विशेषतः दक्षिण काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या पावसामुळे अनेक नद्या दुथडी भरून वाहत आहे. झेलम नदीची पातळी काही ठिकाणी इशारा पातळीपेक्षा वर असली, तरी सकाळपासून ती कमी होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.