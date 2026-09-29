Gujarat High Court: मोदींचं डिग्री प्रकरण! अरविंद केजरीवालांची याचिका फेटाळली, उच्च न्यायालयाने २५ हजारांचा दंड ठेवला कायम

PM Narendra Modi Degree Controversy: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे अपील कोर्टाने फेटाळून लावले आहे..मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकलपीठाचा निर्णय पूर्णपणे तथ्यांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट करत केजरीवाल यांच्यावर लावण्यात आलेला २५ हजार रुपयांचा दंड कायम ठेवला आहे. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी २०१६ मधील केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या एका निर्णयाला आव्हान देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शैक्षणिक पदवी सार्वजनिक करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती..Solapur Wrestling Champion: आटपाडीतील शालेय कुस्ती स्पर्धेत पैलवान आर्यन शिराळचा कुस्तीमध्ये प्रथम क्रमांक.त्यावेळी एकलपीठाच्या न्यायमूर्तींनी या प्रकरणात केजरीवाल यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या निर्णयानंतर करण्यात आलेल्या अपीलावर मुख्य न्यायमूर्ती सुनिता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती डी. एन. रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली..या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एकलपीठाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही सबळ कारण दिसत नाही. हा निर्णय पूर्णपणे तथ्ये आणि परिस्थितीच्या आधारे देण्यात आला असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांचे अपील फेटाळले..Shirur Karegaon shooting: शिरूर तालुक्यातील कारेगावमध्ये पाण्याच्या प्लॅण्टवर कामगाराचा डोक्यात गोळी झाडून खून.यापूर्वी ३१ मार्च २०२३ रोजी एकलपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीअंती माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत अरविंद केजरीवाल यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता, जो आता खंडपीठानेही कायम ठेवला आहे.