देश

Gujarat High Court: मोदींचं डिग्री प्रकरण! अरविंद केजरीवालांची याचिका फेटाळली, उच्च न्यायालयाने २५ हजारांचा दंड ठेवला कायम

Gujarat High Court Rejects Kejriwal Plea on PM Modi Degree: मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकलपीठाचा निर्णय पूर्णपणे तथ्यांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट करत केजरीवाल यांच्यावर लावण्यात आलेला २५ हजार रुपयांचा दंड कायम ठेवला आहे.
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arvind kejriwal

esakal

संतोष कानडे
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PM Narendra Modi Degree Controversy: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे अपील कोर्टाने फेटाळून लावले आहे.

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