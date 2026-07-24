Gujarat-Assam Flood Crisis : गुजरात अन् आसामवर आभाळ फाटलं; मुसळधार पावसामुळे पूर, जनजीवन विस्कळीत.. 872 गावे पाण्याखाली

देशभरात अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसामुळे पूर, भूस्खलन आणि जनजीवनावर मोठा परिणाम झाला आहे. 23 जुलै 2026 रोजी सकाळी भारतीय हवामान विभागाने (IMD) प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अंदाजानुसार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तसेच ईशान्य भारतातील काही भागांत अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. अनेक भागांमध्ये पूरस्थिती, वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता आणि शेतीचे नुकसान होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे..गुजरातमध्ये अतिवृष्टीचा रेड अलर्टगुजरात आणि मध्य महाराष्ट्रासाठी हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला असून काही ठिकाणी 204.5 मिमीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. सातत्याने सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक शहरी भागांमध्ये पाणी साचले असून नद्या आणि धरणांतील पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे. पूरप्रवण भागातील नागरिकांनी अत्यावश्यक गरज नसल्यास घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले असून आपत्कालीन पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहेत..याशिवाय पूर्व राजस्थान, कोकण-गोवा, मध्य प्रदेश तसेच नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतही 115.6 ते 204.4 मिमीपर्यंत मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे अचानक पूर, नद्यांना आलेली वाढ आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांचे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.तर हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगेच्या खोऱ्यातील पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, पंजाब, विदर्भ, सौराष्ट्र-कच्छ आणि पश्चिम राजस्थान या भागांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या भागांत 64.5 ते 115.5 मिमीपर्यंत पाऊस, तसेच काही ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि जोरदार वाऱ्याची शक्यता आहे..अहमदाबादसह सौराष्ट्रात पूरस्थितीची भीतीगुजरातमध्ये जवळपास स्थिरावलेल्या वातावरणीय भोवऱ्यामुळे पुढील 24 तासांत सौराष्ट्र आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीचा धोका वाढल्याचे हवामान तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. हा भोवरा फारसा हलत नसल्याने दीर्घकाळ सलग आणि तीव्र पावसासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.चक्रीवादळासारख्या स्वरूपाची ही यंत्रणा रात्रीच्या काळात सौराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पाडल्यानंतर तिचा प्रभाव अहमदाबादसह राज्याच्या मध्य भागातही वाढण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी सायंकाळी काही भागांत पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी रात्री 2 नंतर पावसाची तीव्रता पुन्हा वाढून पहाटेपर्यंत कायम राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..अशा प्रकारच्या हवामानामुळे शहरी भागातील जलनिस्सारण व्यवस्था कोलमडण्याची, सखल भाग जलमय होण्याची आणि शहरी पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासन आणि नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अहमदाबादमध्ये मुसळधार पावसामुळे अडकलेल्या तिघांची सुरक्षित सुटका करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे..आसाममध्ये पुराचा तडाखा कायमआसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदी आणि तिच्या उपनद्यांना आलेल्या पुरामुळे यंदाच्या हंगामातील गंभीर पूरस्थिती कायम आहे. राज्यातील विस्तीर्ण भाग पाण्याखाली गेला असून अनेक गावे, घरे, रस्ते आणि शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. वृत्तांनुसार, या आपत्तीत आतापर्यंत 31 जणांचा मृत्यू झाला असून सुमारे 5.64 लाख नागरिक बाधित झाले आहेत..शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट आणि जोरहाट हे जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित झाले असून जवळपास 872 गावे अजूनही पाण्याखाली आहेत. 24 हजार हेक्टरहून अधिक शेती जलमय झाल्याने पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.दरम्यान, लष्कर, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) आणि स्थानिक पोलिसांकडून बचाव व मदतकार्य सुरू आहे. अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविणे, अन्नधान्य आणि अत्यावश्यक वस्तूंचे वितरण तसेच बाधित कुटुंबांना मदत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..Gujarat Rain Update: गुजरातमध्ये पावसाचा हाहाकार, २४ तासांत तब्बल १०६४ मिमीची नोंद; तिसऱ्या क्रमांकाचा विक्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.