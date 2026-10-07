Gujarat Woman Assault : प्रियकरासोबत फरार झालेल्या विवाहितेसोबत भयानक कृत्य; सर्वांसमोर शारीरिक संबंध ठेवायला भाग पाडले अन्... ९ जणांना अटक

गुजरातमधील सुरेंद्रनगर जिल्ह्यातून विवाहित महिलेवर कथित अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पतीला सोडून दुसऱ्या पुरुषासोबत राहायला गेलेल्या महिलेला पतीसह काही जणांनी पकडून आणले. त्यानंतर ‘शुद्धीकरणा’च्या नावाखाली महिलेला झाडाला बांधून तिच्यावर मारहाण केल्याचा आणि तिच्यासोबत जबरदस्तीने लैंगिक कृत्य करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ तयार करून तो सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत नऊ जणांना अटक केली असून, त्यात दोन महिलांचा समावेश आहे..महिलेने पतीचे घर सोडल्याचा आरोपपोलिसांच्या माहितीनुसार, संबंधित महिला आपल्या पतीला सोडून दुसऱ्या पुरुषासोबत राहायला गेली होती. यानंतर पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी तिला शोधून घरी आणले आणि काही काळ घरात कोंडून ठेवल्याचा आरोप आहे. मात्र, संधी मिळताच महिला तेथून निघून गेली आणि पुन्हा तिच्यासोबत असलेल्या पुरुषाकडे गेली..महिला आणि तिच्यासोबत असलेल्या पुरुषाचा शोध घेतल्यानंतर पतीसह काही जणांनी त्यांना पकडले आणि दोघांना परत आणल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे..‘शुद्धीकरणा’च्या नावाखाली कथित अत्याचारयानंतर महिलेला सुरेंद्रनगर परिसरात आणण्यात आले. येथे ‘शुद्धीकरणा’च्या नावाखाली तिच्यावर मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप आहे. महिलेला एका झाडाला बांधण्यात आले. त्यानंतर तिच्यासोबत असलेल्या पुरुषाला तिच्यासोबत जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा आरोप पोलिसांनी नोंदवला आहे..Ahilyanagar crime: आई-वडिलांकडून मुलाचा खून, मृतदेह शेतात नेऊन जाळला; तेराव्याच्या नैवेद्यामुळे गुन्हा उघडकीस.महिलेच्या इच्छेविरुद्ध घडलेल्या या प्रकाराचा व्हिडीओ तयार करण्यात आला. त्यानंतर हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याने प्रकरण समोर आले..व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांचा तपासघटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. सुरेंद्रनगरचे एसपी प्रेमसुख देलू यांच्या माहितीनुसार, व्हिडीओच्या आधारे पोलिसांनी संबंधित महिलेचा शोध घेतला आणि तिची चौकशी केली. त्यानंतर घटनेत सहभागी असलेल्या संशयितांची ओळख पटवण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.