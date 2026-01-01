देश

धक्कादायक! आईशी भांडून घरातून निघालेल्या तरुणीवर सामूहिक बलात्कार; तीन तास गाडीत किंचाळत होती, पण कोणीच...

Gurgaon–Faridabad Road Case : आईशी भांडून घराबाहेर पडलेल्या तरुणीवर गुडगाव–फरीदाबाद रोडवर गाडीत सामूहिक बलात्कार झाला. तीन तास ती मदतीसाठी ओरडत होती.
सकाळ डिजिटल टीम
Faridabad Case : आईशी वाद झाल्यानंतर घरातून बाहेर पडलेल्या २५ वर्षीय तरुणीवर गुडगाव–फरीदाबाद रोडवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. Haryana Crime News

