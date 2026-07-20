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Guru ka Taal: शिवरायांप्रमाणे शीख गुरूंना देखील औरंगजेबाने केले होते बंदी, आग्र्यात गेल्यावर रोमहर्षक इतिहास नक्की अनुभवा

Guru Ka Taal: A Historic Sikh Shrine: आग्र्यातील 'गुरु का ताल' गुरुद्वारा हा शीखांचे नववे गुरु गुरु तेग बहादूर यांच्या इतिहासाशी जोडलेला महत्त्वाचा धार्मिक आणि ऐतिहासिक वारसा आहे.
Guru ka Taal

Guru ka Taal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आग्रा म्हटलं की ताजमहाल आणि आग्रा किल्ला डोळ्यांसमोर उभा राहतो. मात्र, या शहरात इतिहासाची साक्ष देणारी अनेक महत्त्वाची स्थळे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे 'गुरु का ताल' गुरुद्वारा. शीख समाजासाठी अत्यंत पवित्र मानल्या जाणाऱ्या या गुरुद्वाराचा इतिहास शीखांचे नववे गुरु गुरु तेग बहादूर यांच्या बलिदानाशी जोडलेला आहे. आज हे ठिकाण देश-विदेशातील भाविकांसाठी श्रद्धेचे प्रमुख केंद्र बनले आहे.

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