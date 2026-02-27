हॉटेलमध्ये शाळेतील प्रेयसीसोबत रात्र… शक्तीवर्धक गोळ्या घेतल्या, ५६ वर्षीय पुरुषासोबत काही मिनिटांत भयानक घडलं

दिल्लीच्या सीमेलगत असलेल्या गुरुग्राम शहरातील एका व्यस्त बस स्थानकाजवळील हॉटेलमध्ये एका ५६ वर्षीय पुरुषाचा अचानक मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या घटनेत त्या पुरुषाने आपल्या शाळेतील जुन्या मैत्रिणीसोबत हॉटेलमध्ये मुक्काम केला असताना, तेथे शक्ती वाढवणाऱ्या गोळ्यांचे रिकामे आवरण सापडल्याने मृत्यूच्या कारणाबाबत संशय निर्माण झाला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून, प्राथमिक तपासात औषधांच्या अतिसेवनाचा मुद्दा पुढे आला आहे. वैद्यकीय अहवालात मृत्यूचे मुख्य कारण हृदयविकार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..या घटनेची सुरुवात बुधवारी झाली, जेव्हा हा पुरुष आपल्या शाळेतील मैत्रिणीसोबत हॉटेलच्या खोलीत थांबला. हरियाणा राज्यातील सोहना परिसरातील एका छोट्या गावातील रहिवासी असलेला हा पुरुष एका लॉजिस्टिक्स कंपनीत वाहनचालक म्हणून काम करत होता. .हॉटेल परिसरात गोंधळमैत्रिणीने पोलिसांना दिलेल्या जबाबानुसार, खोलीत असतानाच पुरुषाला छातीत तीव्र वेदना सुरू झाल्या. तिने तातडीने मदतीसाठी रुग्णवाहिका आणि पोलिसांना संपर्क केला. पुरुषाला लगेच जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्याची तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले. या घटनेने हॉटेल परिसरात गोंधळ उडाला आणि पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळाची तपासणी सुरू केली.घटनास्थळावर पोलिसांना काही महत्त्वपूर्ण पुरावे मिळाले. खोलीत शक्तीवर्धक गोळ्यांचे रिकामे रॅपर विखुरलेले होते, ज्यामुळे पुरुषाने वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय अशी औषधे घेतली असावीत, असा संशय बळावला..Viral Video: बाहुलीसारखा चेहरा गायब… खरं रूप समोर येताच 1.4 लाख फॉलोअर्स कमी! ब्युटी फिल्टरनेच बुडवलं इन्फ्लुएंसरचं करिअर?.मुलाचे लग्न १२ मार्च रोजी होणार होतेया दुःखद घटनेचा सर्वाधिक परिणाम मृत पुरुषाच्या कुटुंबावर झाला आहे. त्याच्या घरात आनंदाचे वातावरण होते, कारण त्याच्या मुलाचे लग्न १२ मार्च रोजी होणार होते. कुटुंबीय लग्नाच्या तयारीत व्यस्त होते आणि पाहुणेही येत होते. मात्र, वडिलांच्या अचानक मृत्यूची बातमी येताच सर्वत्र शोककळा पसरली. कुटुंबातील सदस्यांना या धक्क्यातून सावरणे कठीण जात आहे. गुरुवारी शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबाकडे सुपूर्द करण्यात आला. आता लग्नाच्या तयारीत व्यस्त असलेले घर शोकसागरात बुडाले आहे..द्यकीय सल्ल्याशिवाय शक्तीवर्धक औषधेअनेकदा लोक वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय शक्तीवर्धक औषधे घेतात, ज्यामुळे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. विशेषतः वृद्ध वयोगटातील व्यक्तींना हृदयासंबंधी समस्या असू शकतात, आणि अशा गोळ्यांचा दुष्परिणाम त्यांना अधिक घातक ठरू शकतो..Private Video Leak: पॉर्न सर्च करताना स्वतःचाच व्हिडिओ दिसला! हॉटेलमधील Hidden Camera मुळे व्हायरल झाले खासगी क्षण, कपल हादरलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.