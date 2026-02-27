देश

हॉटेलमध्ये शाळेतील प्रेयसीसोबत रात्र… शक्तीवर्धक गोळ्या घेतल्या, ५६ वर्षीय पुरुषासोबत काही मिनिटांत भयानक घडलं

Gurugram hotel death: गुरुग्राममधील हॉटेलमध्ये शाळेतील मैत्रिणीसोबत थांबलेल्या ५६ वर्षीय पुरुषाचा अचानक मृत्यू; खोलीत शक्तीवर्धक गोळ्यांचे रिकामे रॅपर सापडल्याने औषधांच्या अतिसेवनाचा संशय, पोस्टमॉर्टममध्ये हृदयविकार कारण असल्याचे समोर.
दिल्लीच्या सीमेलगत असलेल्या गुरुग्राम शहरातील एका व्यस्त बस स्थानकाजवळील हॉटेलमध्ये एका ५६ वर्षीय पुरुषाचा अचानक मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या घटनेत त्या पुरुषाने आपल्या शाळेतील जुन्या मैत्रिणीसोबत हॉटेलमध्ये मुक्काम केला असताना, तेथे शक्ती वाढवणाऱ्या गोळ्यांचे रिकामे आवरण सापडल्याने मृत्यूच्या कारणाबाबत संशय निर्माण झाला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून, प्राथमिक तपासात औषधांच्या अतिसेवनाचा मुद्दा पुढे आला आहे. वैद्यकीय अहवालात मृत्यूचे मुख्य कारण हृदयविकार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

