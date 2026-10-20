Gwalior Truck Accident: ग्वाल्हेर ट्रक अपघातातील जखमी भाविकांची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट; मोफत उपचारांचे निर्देश

मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे भाविकांच्या वाहनाला झालेल्या भीषण ट्रक अपघातातील जखमींची मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी १९ ऑक्टोबर रोजी जयारोग्य रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली. त्यांनी जखमींच्या प्रकृतीची विचारपूस करून त्यांना दर्जेदार आणि पूर्णपणे मोफत उपचार देण्याचे निर्देश डॉक्टरांना दिले. उपचारात कोणतीही निष्काळजी खपवून घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत, गरज भासल्यास गंभीर रुग्णांसाठी एअर ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..जखमींवर मोफत उपचार करण्याचे निर्देशमुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टर आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून जखमींच्या प्रकृतीची माहिती घेतली. अपघातातील सर्व बाधितांना आवश्यक वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. उपचारांसाठी औषधे, तपासण्या आणि शस्त्रक्रियांचा खर्च रुग्णांकडून घेतला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.गंभीर जखमींना अधिक प्रगत उपचारांची गरज भासल्यास त्यांना मोठ्या वैद्यकीय केंद्रात हलवण्यासाठी एअर ॲम्ब्युलन्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..गंभीर रुग्णांवर विशेष लक्षरुग्णालयातील डॉक्टरांनी मुख्यमंत्र्यांना जखमींच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली. बहुतांश रुग्णांची प्रकृती स्थिर असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. गंभीर जखमींवर अतिदक्षता विभागात विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे.जखमी भाविकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सतर्क राहावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या..अपघाताच्या चौकशीचे आदेशअपघात नेमका कशामुळे झाला, याचा शोध घेण्यासाठी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ट्रकचालकाची संभाव्य निष्काळजी, वाहनातील तांत्रिक बिघाड किंवा इतर कारणे यांची तपासणी केली जाणार आहे.अपघाताला जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची भूमिका चौकशीत स्पष्ट झाल्यानंतर संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी दिला.संकटकाळात जखमी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक मदत उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जखमींना उपचार आणि मदत मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.