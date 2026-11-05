Gyanesh Kumar यांच्याविरोधात 2 कोटींची लाच मागितल्याचा आरोप; 20 वर्षांपूर्वीचे प्रकरण पुन्हा उघडणार, सरकारकडून चौकशीचे आदेश

भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित सुमारे २० वर्षांपूर्वीचे कथित लाचखोरीचे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी दोन कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप एका माजी कंत्राटदाराने केला आहे. या तक्रारीची दखल घेत केरळ सरकारने दक्षता आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागामार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने पीटीआयने दिली आहे..देशभरात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) विरोध होत असताना आणि विरोधी पक्षांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात आंदोलन सुरू असताना हा घटनाक्रम समोर आला आहे.१७ कोटींच्या बिलांच्या धनादेशासाठी दोन कोटींची मागणी?कोल्लम जिल्ह्यातील चदयामंगलम येथील साजन या कंत्राटदाराने दक्षता आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या संचालकांकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार, ज्ञानेश कुमार हे त्यावेळी केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव होते. केरळ राज्य परिवहन प्रकल्पांतर्गत (केएसटीपी) पूर्ण झालेल्या कामांचे पैसे मिळण्यासाठी त्यांनी दोन कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप साजनने केला आहे..अभियंत्यांनी सुमारे १७ कोटी रुपयांची बिले आधीच मंजूर केली होती. मात्र, या बिलांच्या रकमेचे धनादेश कुमार यांनी जाणीवपूर्वक रोखून धरल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे मलेशियातील पीएटीआय-बीईएल कंपनी, तिचे कंत्राटदार आणि कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागल्याचेही साजनने म्हटले आहे.कंपनीचे प्रकल्प अभियंता आणि मलेशियन नागरिक ली सी बीन यांनी आपल्याला दिलेल्या माहितीनुसार, लाचेची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत धनादेश देण्यास नकार दिला जात होता, असा आरोप साजनने केला. काही रक्कम देऊन प्रकरण मिटवण्याचा सल्ला दिल्यानंतरही कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी लाच देऊन धनादेश घेण्यास परवानगी दिली नसल्याचे ली यांनी सांगितल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे..मलेशियातील अभियंत्याच्या आत्महत्येचा दावाहीथकीत रक्कम देण्यासाठी ली यांनी बंगळुरूमधील कंपनीच्या अन्य एका प्रकल्पातून मिळालेल्या निधीचा वापर केल्याचा दावा साजनने केला आहे. मंजूर बिलांचे पैसे मिळण्यास होणारा विलंब आणि कथित लाच मागणी यामुळे ली यांनी २००६ मध्ये आत्महत्या केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.ली यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेचा उल्लेख केला होता, असा दावा साजनने केला आहे. मलेशियातील ली यांच्या कुटुंबीयांनी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत माहिती दिल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..जुन्या चौकशीवरही उपस्थित केले प्रश्नया प्रकरणाची यापूर्वी दक्षता विभागाकडून चौकशी झाली होती. मात्र, त्या वेळी आपल्यासह कथित लाच मागणीची प्रत्यक्ष माहिती असलेल्या इतर व्यक्तींची चौकशी करण्यात आली नसल्याचा आक्षेप साजनने घेतला आहे. ली यांच्या कुटुंबीयांसह कंपनीचे माजी कर्मचारी आणि अन्य साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याची तयारीही त्याने दर्शवली आहे.तक्रारीच्या आधारे दक्षता विभागाने प्राथमिक तपास केला होता. त्यानंतर गुन्हा नोंदवण्यासाठी गृह विभागाकडे परवानगी मागण्यात आली होती..२ अपत्यांचा नियम कालबाह्य, घटत्या जन्मदरावर सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण; म्हणाले, फेरविचाराची गरज.एमसी रोडच्या कामाशी संबंधित प्रकरणया संपूर्ण प्रकरणाचा संबंध केएसटीपीअंतर्गत एमसी रोडच्या उन्नतीकरणाच्या कामातील कथित भ्रष्टाचाराशी आहे. हे काम पीएटीआय-बीईएल समूहाला देण्यात आले होते. त्या काळात ज्ञानेश कुमार राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव होते.ली यांच्या मृत्यूनंतर २००६ मध्ये या प्रकरणाची दक्षता चौकशी सुरू झाली होती. मात्र, आरोपांना पुष्टी मिळाली नसल्याचे सांगत पुढील कारवाई न करता ही चौकशी बंद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. आता नव्याने होणाऱ्या तपासात जुन्या चौकशीदरम्यान आरोपांशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबींची पडताळणी झाली होती की नाही, याचाही तपास केला जाणार आहे..काँग्रेस नेत्याच्या तक्रारीनंतरही चौकशीचे आदेशपीटीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी कायदेशीर मत घेतल्यानंतर प्राथमिक चौकशीचे निर्देश दिले. यापूर्वी ४ ऑक्टोबर रोजी केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीचे (केपीसीसी) नेते मलयिनकीझु वेणुगोपाल यांच्या तक्रारीनंतरही मंत्र्यांनी दक्षता चौकशीचे आदेश दिले होते. नव्या तक्रारीची तपासणी याच प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करणाऱ्या दक्षता पथकाकडून होण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील लाच मागणीचे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. नव्या दक्षता चौकशीत या दाव्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. या आरोपांबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही..SC-ST आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय; पण सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय सांगितलं? एका निर्णयाने रोटेशनची मागणी फेटाळली; आता चेंडू संसदेत!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.