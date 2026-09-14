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Germany Hanau Ganesh Festival: हानाऊमध्ये गणेशोत्सवाचा उत्साह; जर्मनीच्या विविध राज्यांतील भारतीय समुदाय एकत्र

हानाऊतील गणेशोत्सवात भारतीय समुदायाचा उत्स्फूर्त सहभाग; भक्ती, संस्कृती आणि एकतेचा अनोखा संगम
Indian communities from different states came together in Hanau, Germany, to celebrate Ganeshotsav with devotion, cultural programmes and a strong message of unity, while avoiding DJ music to reduce noise pollution.

Indian communities from different states came together in Hanau, Germany, to celebrate Ganeshotsav with devotion, cultural programmes and a strong message of unity, while avoiding DJ music to reduce noise pollution.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भारतीय संस्कृती, भक्ती आणि एकतेचा सुंदर संगम साधत जर्मनीतील हानाऊ येथे गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. Namaste Langen Community आणि Hessen Women’s Association यांच्या संयुक्त विद्यमाने या उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते.

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