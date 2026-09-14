Germany Hanau Ganesh Festival: हानाऊमध्ये गणेशोत्सवाचा उत्साह; जर्मनीच्या विविध राज्यांतील भारतीय समुदाय एकत्र

भारतीय संस्कृती, भक्ती आणि एकतेचा सुंदर संगम साधत जर्मनीतील हानाऊ येथे गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. Namaste Langen Community आणि Hessen Women’s Association यांच्या संयुक्त विद्यमाने या उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते..गणपती बाप्पाच्या आगमनाने परिसर भक्तिमय झाला. पारंपरिक पूजा-अर्चा, आरती आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे उपस्थितांना भारतातील गणेशोत्सवाची अनुभूती मिळाली. महाराष्ट्रासह भारतातील विविध राज्यांतून जर्मनीत स्थायिक झालेल्या नागरिकांनी या उत्सवात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. त्यामुळे हा सोहळा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण भारतीय समुदायाच्या एकतेचे प्रतीक ठरला..या कार्यक्रमाला फ्रँकफर्ट येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासाचे (Consulate General of India) श्री. अनिल पंडिता तसेच हानाऊचे महापौर मॅक्सिमिलियन बिएरी (Maximilian Bieri) यांची विशेष उपस्थिती लाभली. त्यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाचे महत्त्व वाढले आणि जर्मनीतील भारतीय समुदायासाठी हा सोहळा विशेष ठरला..ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी डीजेला फाटायंदाच्या गणेशोत्सवाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आयोजकांनी डीजे न वापरण्याचा निर्णय घेतला. मोठ्या आवाजातील संगीताला फाटा देत भक्तिमय आणि सांस्कृतिक वातावरणात उत्सव साजरा करण्यात आला. परदेशात भारतीय सण साजरे करताना स्थानिक नागरिक आणि परिसराचा विचार करण्याचा सकारात्मक संदेशही या उपक्रमातून देण्यात आला..विविध वयोगटांतील नागरिक आणि कुटुंबांनी कार्यक्रमात सहभाग घेतला. वेगवेगळ्या भाषा, परंपरा आणि राज्यांची पार्श्वभूमी असतानाही सर्वजण ‘गणपती बाप्पा मोरया!’च्या जयघोषात एकत्र आले. या माध्यमातून भारतीय संस्कृती आणि सामाजिक सलोख्याचे दर्शन घडले..Namaste Langen Community आणि Hessen Women’s Association यांच्या पुढाकारामुळे जर्मनीतील भारतीयांना एकत्र येण्यासाठी तसेच नव्या पिढीला भारतीय सण आणि परंपरांची ओळख करून देण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळाले. हानाऊतील हा गणेशोत्सव भक्ती, संस्कृती, पर्यावरण-जागरूकता आणि भारतीय एकतेचा संदेश देणारा संस्मरणीय सोहळा ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.