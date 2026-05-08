Hantavirus: हंताव्हायरस कोरोनापेक्षा भयानक? लक्षणे अन् धोका समजून घ्या... संपूर्ण जहाज कसं बनलं शिकार? या १२ देशांना इशारा!

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) क्रूझ शिपवर झालेल्या हंताव्हायरस संसर्गानंतर या आजाराला गंभीर संसर्गजन्य रोग म्हणून जाहीर केले आहे. संघटनेच्या जागतिक महामारी विभागाच्या संचालक मारिया व्हॅन केरखोव्ह यांनी स्पष्ट केले की, हा विषाणू पुढचा कोविड-१९ नाही, तरीही तो गंभीर स्वरूपाचा आहे. हा विषाणू अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे आणि त्याबद्दल आपल्याला पुरेशी माहिती आहे..क्रूझ शिपवरील पहिला मृत्यू ११ एप्रिल रोजी झाला. ७० वर्षीय डच नागरिकाचा मृत्यू झाल्यानंतर सुमारे दोन आठवड्यांनी त्यांचा मृतदेह सेंट हेलेना येथे उतरवण्यात आला. त्यांची ६९ वर्षीय पत्नी सेंट हेलेनाहून विमानाने दक्षिण आफ्रिकेला गेल्या होत्या. विमानतळावर त्यांना अचानक त्रास झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि २६ एप्रिल रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. याशिवाय एक जर्मन महिला प्रवासी देखील या प्रकरणाशी संबंधित होती.हंताव्हायरस हा प्रामुख्याने उंदरांमधून मानवांमध्ये पसरणारा विषाणू आहे. संक्रमित उंदरांच्या मूत्र, लाळ किंवा विष्ठेतील कण सुकून हवेत मिसळतात आणि श्वासावाटे शरीरात शिरतात. हा कोणताही नवीन विषाणू नसून, त्याची लक्षणे आणि तीव्रता यामुळे तो धोकादायक ठरतो. WHO ने याबाबत १२ देशांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. या देशांमध्ये कॅनडा, डेन्मार्क, जर्मनी, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड, सेंट किट्स आणि नेव्हिस, सिंगापूर, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, तुर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. ज्या देशांतील नागरिक जहाजावर होते, त्यांना विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..लक्षणे काय आहेत?सुरुवातीला हंताव्हायरसची लक्षणे सामान्य फ्लूसारखी दिसतात. ताप, थकवा आणि सांधेदुखी ही प्रमुख लक्षणे आहेत. मात्र, संसर्ग वाढल्यास स्थिती गंभीर होऊ शकते. श्वास घेण्यास त्रास, फुफ्फुसात पाणी साचणे किंवा मूत्रपिंड संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. काही प्रकरणांत फुफ्फुसातून रक्तस्त्राव होण्याचीही शक्यता असते..भारतात सध्या धोका किती?भारतात सध्या हंताव्हायरसचा मोठा धोका नाही. येथे प्रकरणे अत्यंत दुर्मिळ आहेत. लक्षणे इतर सामान्य आजारांसारखी असल्याने ओळखणे कठीण जाऊ शकते. तरीही, नेचर वेबसाइटनुसार यापूर्वी भारतात काही घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. २००८ मध्ये तामिळनाडूतील वेल्लोर जिल्ह्यात इरुला समाजातील २८ जणांना हा संसर्ग झाला होता. हे लोक मुख्यतः साप आणि उंदीर पकडण्याचे काम करत होते. २०१६ मध्ये मुंबईत १२ वर्षीय एका मुलाचा या आजारामुळे मृत्यू झाला. त्याच्या फुफ्फुसातून रक्तस्त्राव होत होता.कोविड-१९शी तुलनाहंताव्हायरस आणि कोरोनाव्हायरस दोन्ही आरएनए विषाणू आहेत, परंतु त्यांचा प्रसार पूर्णपणे वेगळा आहे. कोरोनाव्हायरस व्यक्ती ते व्यक्तीमध्ये वेगाने पसरतो, तर हंताव्हायरस मुख्यतः उंदरांशी संपर्कातून पसरतो. मानव ते मानव प्रसार अत्यंत दुर्मिळ आहे. यामुळे तो जागतिक महामारी बनण्याची शक्यता कमी आहे..प्रतिबंध कसा करावा?या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी स्वच्छता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. उंदरांपासून दूर राहणे, घर आणि आसपासची जागा स्वच्छ ठेवणे महत्त्वाचे आहे. बंद किंवा अस्वच्छ जागा स्वच्छ करताना विशेष काळजी घ्यावी. हात नियमित धुणे, मास्क वापरणे आणि गर्दी टाळणे यासारख्या सवयींनीही जोखीम कमी करता येईल.जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, हा विषाणू नवीन नसला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. योग्य खबरदारी घेतल्यास या गंभीर आजारावर नियंत्रण मिळवता येईल.