Hardik Pandya: वन डे मालिकेतून हार्दिक पंड्याला विश्रांती?; भारतीय संघाची घोषणा ३ किंवा ४ जानेवारीला हाेणार!

Indian cricket Team selection latest update: हार्दिक पंड्याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून विश्रांती; भारतीय संघाची घोषणा लवकरच
Team India Selection Update: Hardik Pandya May Get Rest from ODIs

Team India Selection Update: Hardik Pandya May Get Rest from ODIs

नवी दिल्ली : टी-२० विश्वकरंडक आणि त्याअगोदर होणारी न्यूझीलंडविरुद्धची टी-२० मालिका यामुळे याच न्यूझीलंड संघाविरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतून हार्दिक पंड्याला विश्रांती देण्याची दाट शक्यता आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा ३ किंवा ४ जानेवारीला करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

