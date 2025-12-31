Hardik Pandya: वन डे मालिकेतून हार्दिक पंड्याला विश्रांती?; भारतीय संघाची घोषणा ३ किंवा ४ जानेवारीला हाेणार!

नवी दिल्ली : टी-२० विश्वकरंडक आणि त्याअगोदर होणारी न्यूझीलंडविरुद्धची टी-२० मालिका यामुळे याच न्यूझीलंड संघाविरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतून हार्दिक पंड्याला विश्रांती देण्याची दाट शक्यता आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा ३ किंवा ४ जानेवारीला करण्यात येण्याची शक्यता आहे..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...हार्दिक पंड्या दुखापतीतून सावरत आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्याही एकदिवसीय मालिकेत तो खेळला नव्हता; मात्र टी-२० मालिकेत तो सहभागी झाला होता. विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी हार्दिक महत्त्वाचा खेळाडू ठरणार आहे, त्यासाठी त्याला आता निवडक सामन्यांत खेळवले जाईल.न्यूझीलंडविरुद्धची एकदिवसीय मालिका ११ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. १४ आणि १८ जानेवारीला पुढचे दोन सामने नियोजित आहेत..हार्दिकप्रमाणे जसप्रीत बुमलाही विश्रांती दिली जाईल. २०२३च्या विश्वकरंडक अंतिम सामन्यानंतर बुमरा एकही एकदिवसीय सामना खेळलेला नाही. भारताच्या एकदिवसीय सामन्यांसाठी सध्या तरी बुमराचा विचार केला जात नाही. बीसीसीआयशी करार असलेल्या सर्व खेळाडूंना विजय हजारे करंडक स्पर्धेत किमान दोन सामने खेळणे बंधनकारक आहे; मात्र बुमराला यातून अपवाद करण्यात आलेले आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.हार्दिक पंड्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत खेळण्याची शक्यता नसली तरी तो विजय हजारे करंडक स्पर्धेत बडोदा संघातून दोन सामने खेळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विदर्भ आणि चंडीगड यांच्याविरुद्ध अनुक्रमे ३ आणि ८ जानेवारीला होणाऱ्या सामन्यात तो खेळेल, असे सांगण्यात येत आहे; मात्र त्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.