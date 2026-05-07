Hardoi Encounter: लैंगिक अत्याचार करून ७ वर्षीय चिमुरड्याचा खून, आरोपी मेहनूरचा एन्काउंटरमध्ये अंत

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यात एका सात वर्षांच्या निरागस बालकाची हत्या करणाऱ्या नराधमाचा पोलिसांनी खात्मा केला आहे. ५० हजार रुपयांचे इनाम असलेला गुन्हेगार मेहनूर उर्फ नूर हा बुधवारी पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत (Encounter) मारला गेला. या कारवाईत पोलिसांच्या एसओजी (SOG) पथकाचे प्रभारी देखील जखमी झाले आहेत..या खळबळजनक प्रकरणाचा तपास करत असताना पोलिसांनी ही मोठी कारवाई केली आहे. या घटनेचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे:चकमकीचा थरार: पोलिसांवर गोळीबारबुधवारी मल्लावां पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हेगार मेहनूर लपल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. पोलिसांनी वेढा घातला असता, मेहनूरने स्वतःला वाचवण्यासाठी पोलिसांवर अंधाधुंद गोळीबार सुरू केला.पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात मेहनूर गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या चकमकीत एसओजी प्रभारी राजेश कुमार यांनाही गोळी लागली असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती सध्या धोक्यात नसल्याचे सांगण्यात आले आहे..खळबळजनक गुन्हा:मेहनूरने केलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप अत्यंत क्रूर आणि संतापजनक होते. ३ मे रोजी या सात वर्षांच्या बालकाचे अपहरण करण्यात आले होते. तपासात समोर आले की, आरोपीने बालकावर कुकर्म केले आणि आपली ओळख उघड होईल या भीतीने त्याची गळा आवळून हत्या केली. ५ मे रोजी मक्याच्या शेतात या बालकाचा मृतदेह आढळला होता.मुलाची हत्या केल्यानंतरही आरोपीने त्याच्या वडिलांना फोन करून ७ लाख रुपयांची खंडणी मागितली होती. पोलिसांना दिशाभूल करण्यासाठी त्याने चोरीच्या सिमकार्डचा वापर केला होता आणि विश्वास बसवण्यासाठी वडिलांकडून १०० रुपये ऑनलाइन ट्रान्सफर देखील करून घेतले होते.मृत बालक यूकेजीमध्ये शिकत होता. तो घराबाहेर जत्रेमध्ये फिरण्यासाठी गेला होता आणि तिथूनच तो बेपत्ता झाला होता..तपास आणि जप्तीचकमकीच्या ठिकाणाहून पोलिसांनी एक पिस्तूल, एक तमंचा, दुचाकी आणि मोठ्या प्रमाणात काडतूस जप्त केले आहेत. आयजी लखनऊ रेंज यांनी मेहनूरवर ५० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते.या कारवाईमुळे पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. उत्तर प्रदेश सरकारचे 'गुन्हेगारांविरुद्ध झिरो टॉलरन्स' धोरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.