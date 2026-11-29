देहरादून : आगामी हरिद्वार कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर देहरादून येथील दून मेडिकल कॉलेजमध्ये रविवारी (२९ नोव्हेंबर २०२६) ‘नेत्र कुंभ-२०२७’चा शंखनाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत कुंभमेळ्याला देश-विदेशातून येणाऱ्या लाखो भाविक आणि गरजू नागरिकांना मोफत नेत्रतपासणी, शस्त्रक्रिया आणि चष्मेवाटपाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आरोग्यमंत्री सुबोध उनियाल आणि हंस फाउंडेशनच्या माता मंगला या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या.प्रयागराज कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर हरिद्वारमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नेत्रसेवेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले..‘नेत्रसेवा हे ईश्वरीय कार्य’मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, मानवी जीवनाचा उद्देश इतरांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवणे हा असला पाहिजे. नद्या आणि वृक्षांप्रमाणे माणसानेही समाजाच्या उपयोगी पडले पाहिजे. सर्व इंद्रियांमध्ये डोळ्यांचे स्थान महत्त्वाचे असल्याने नेत्रसेवा करणे हे मोठे सेवाकार्य आहे.एखाद्या आजीच्या डोळ्यांवर उपचार झाल्यानंतर तिला पुन्हा आपल्या नातवाचा चेहरा पाहता येईल आणि ती आनंदाने आशीर्वाद देईल, यापेक्षा मोठे पुण्य काय असू शकते, असे भावनिक प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केले. हरिद्वार कुंभमेळ्यात सहभागी होणाऱ्या नेत्रसेवकांना अशा अनेक गरजूंचे आशीर्वाद मिळतील, असेही ते म्हणाले.कुंभमेळा पवित्र वातावरणात आणि भाविकांना सर्वोत्तम सुविधा देऊन पार पाडण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..आरोग्य विभागाचे पूर्ण सहकार्यआरोग्यमंत्री सुबोध उनियाल यांनी ‘सक्षम’ संस्थेच्या सेवाकार्याचे स्वागत केले. ‘डोळे असतील तरच जग दिसते’ असे सांगत त्यांनी नेत्रदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून होणाऱ्या सेवाकार्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. आगामी कुंभमेळ्यात चष्मेवाटप आणि नेत्रसेवेच्या उपक्रमाला आरोग्य विभागाकडून पूर्ण सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली..सर्वांनी एकत्र येऊन उपक्रम यशस्वी करावाहंस फाउंडेशनच्या माता मंगला यांनीही या उपक्रमात सर्वांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले. संस्थेच्या माध्यमातून अनेक मुले, महिला आणि पुरुषांना नेत्रसेवेचा लाभ मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात सेवा करण्यासाठी अनेक संधी असून, सक्षम व्यक्तींनी गरजूंच्या मदतीसाठी पुढे यावे. ‘नेत्र कुंभ’ यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.‘सक्षम’, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हंस फाउंडेशन यांच्या पुढाकाराने होणाऱ्या या उपक्रमाला राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सहकार्य मिळणार आहे. हरिद्वार कुंभमेळ्यात मोठ्या संख्येने भाविकांना नेत्रसेवेचा लाभ देण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.