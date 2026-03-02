देश

Masan Holi: चितेच्या राखेत माखले किन्नर! हरिद्वारच्या स्मशान घाटावर अघोरी 'मसान होळी'; काय आहे ५०० वर्षांची परंपरा?

Overview of Haridwar Masan Holi: रंगांच्या उत्सवात सर्वत्र गुलाल उधळला जात असताना, हरिद्वारमध्ये मात्र एक थरारक आणि डोळ्यांचे पारणे फेडणारी 'मसान' होळी पाहायला मिळाली. इथे रंगांच्या ऐवजी चक्क स्मशानातील चितेच्या राखेशी खेळून होळी साजरी करण्याची अजब परंपरा जोपासली जात आहे.
Haridwar

Haridwar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रंगांच्या उत्सवात सर्वत्र गुलाल उधळला जात असताना, हरिद्वारमध्ये मात्र एक थरारक आणि डोळ्यांचे पारणे फेडणारी 'मसान' होळी पाहायला मिळाली. इथे रंगांच्या ऐवजी चक्क स्मशानातील चितेच्या राखेशी खेळून होळी साजरी करण्याची अजब परंपरा जोपासली जात आहे.

Loading content, please wait...
festival
Haridwar
Celebration
holi

Related Stories

No stories found.