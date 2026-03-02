Masan Holi: चितेच्या राखेत माखले किन्नर! हरिद्वारच्या स्मशान घाटावर अघोरी 'मसान होळी'; काय आहे ५०० वर्षांची परंपरा?

रंगांच्या उत्सवात सर्वत्र गुलाल उधळला जात असताना, हरिद्वारमध्ये मात्र एक थरारक आणि डोळ्यांचे पारणे फेडणारी 'मसान' होळी पाहायला मिळाली. इथे रंगांच्या ऐवजी चक्क स्मशानातील चितेच्या राखेशी खेळून होळी साजरी करण्याची अजब परंपरा जोपासली जात आहे..हरिद्वारमधील 'किन्नर आखाड्या'च्या वतीने खडकडी स्मशान घाटावर या अनोख्या होळीचे आयोजन करण्यात आले होते. महामंडलेश्वर भवानी माता आणि पूनम किन्नर यांच्या नेतृत्वाखाली किन्नर समाजाने प्रथम चितेच्या राखेची विधिवत पूजा केली आणि त्यानंतर ढोल-ताशांच्या गजरात एकमेकांना राखेने माखवून घेतले. हे दृश्य पाहून तिथे उपस्थित असलेले भाविक आणि पर्यटक थक्क झाले..का खेळली जाते 'मसान होळी'?या परंपरेमागे एक पौराणिक कथा सांगितली जाते:असे मानले जाते की, रंगभरी एकादशीच्या दिवशी भगवान शिव देवी गौरीला घेऊन काशीला पोहोचले होते. त्या दिवशी महादेवांना आपल्या प्रिय गण, भूत-प्रेत आणि यक्षांसोबत होळी खेळता आली नव्हती. म्हणून त्यांनी दुसऱ्या दिवशी स्मशानात जाऊन चितेच्या राखेशी होळी खेळली. तेव्हापासून 'मसान होळी'ची परंपरा सुरू झाली..पर्यटकांची तुंबळ गर्दी आणि ट्रॅफिक जॅमयंदा १ मार्च (रविवार) ते ४ मार्च (होळी) अशा सलग चार दिवसांच्या सुट्ट्या आल्याने उत्तराखंडमधील पर्यटन स्थळांवर जनसागर लोटला आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणातून हजारो पर्यटक मसुरी आणि ऋषिकेशमध्ये पोहोचले आहेत. यामुळे रस्ते पूर्णपणे जाम झाले असून प्रशासनाला वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे..सोशल मीडियावर पोलिसांची करडी नजरहोळी आणि रमझान महिना एकाच वेळी आल्याने डेहराडून पोलिसांनी सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये 'शांतता समिती'ची बैठक घेतली आहे. अफवा पसरवणाऱ्यांवर आणि हुल्लडबाजी करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्रामवर कोणत्याही प्रकारचे प्रक्षोभक मेसेज शेअर करू नयेत, असे आवाहन पोलिसांनी केले असून सोशल मीडियावर २४ तास पाळत ठेवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.