Yamuna Development Projects Inaugurated: २,१०० दिव्यांच्या रोषणाईने उजळला यमुना तीर; CM धामींच्या हस्ते हरिघाट अन् भव्य मूर्तीचे लोकार्पण

उत्तराखंड: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी हरिपुर कालसी येथे भेट देत जौनसार-बावर परिसरातील आध्यात्मिक आणि पर्यटन विकासाशी संबंधित विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण व भूमिपूजन केले. यावेळी माता यमुनेच्या भव्य पाषाणमूर्तीचे अनावरण, हरिघाटाचे लोकार्पण तसेच माँ यमुना कृष्ण मंदिराचे भूमिपूजन करण्यात आले..या सोहळ्याला परमार्थ निकेतनचे परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनी, स्थानिक आमदार मुन्ना सिंह चौहान यांच्यासह साधू-संत, लोकप्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते.यमुना तीरावर २,१०० दिव्यांची महाआरासपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त ‘आशीर्वाद का दिया’ या उपक्रमांतर्गत हरिपुर कालसी येथे यमुना तीरावर २,१०० दिवे प्रज्वलित करण्यात आले. दिव्यांच्या रोषणाईने यमुना तीर उजळून निघाला. मुख्यमंत्री धामी यांनी दीपप्रज्वलन करून भव्य यमुना आरतीमध्ये सहभाग घेतला. यावेळी राज्याच्या सुख, समृद्धी आणि शांततेसाठी प्रार्थना करण्यात आली.हरिघाटाचे लोकार्पणयमुना नदीच्या तीरावर नव्याने उभारण्यात आलेल्या हरिघाटाचेही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. भाविकांना धार्मिक विधी आणि स्नानासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा घाट विकसित करण्यात आला आहे.याशिवाय, माँ यमुना कृष्ण मंदिराची पायाभरणी करण्यात आली. या मंदिराच्या उभारणीमुळे हरिपुर कालसी परिसरातील धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..हनोल मास्टर प्लॅनसाठी १५० कोटीजौनसार-बावरचे आराध्य दैवत मानल्या जाणाऱ्या हनोल येथील महासू देवता मंदिराच्या सर्वांगीण विकासासाठी १५० कोटी रुपयांच्या हनोल मास्टर प्लॅनला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या आराखड्याअंतर्गत मंदिर परिसरासह पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे.महाभारताशी संबंधित ऐतिहासिक लाखामंडल तसेच परिसरातील इतर धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्थळांवरही पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि पर्यटकांसाठी आवश्यक सोयी विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे..स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीधार्मिक आणि सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना मिळाल्यास त्याचा लाभ स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही होऊ शकतो. पर्यटकांची संख्या वाढल्यास स्थानिक तरुणांसाठी होम-स्टे, वाहतूक, स्थानिक खाद्यपदार्थ, पारंपरिक हस्तकला तसेच पहाडी आणि सेंद्रिय उत्पादनांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.जौनसार-बावरची लोकसंस्कृती, पारंपरिक वास्तुकला आणि स्थानिक परंपरांचे जतन करत पर्यटन विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पांमधून केला जात आहे. कार्यक्रमाला पर्यटन व माहिती विभागाचे सचिव रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.